В McDonald's появились сразу несколько сладких новинок

31 октября 2021 , 12:36
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McDonald's в фейсбуке

В преддверии зимы в ресторанах McDonald's появились сладкие и теплые новинки. В частности, согреться в прохладные дни можно будет с помощью кремового лате и мокко.

Рестораны McDonald's уже приглашают посетителей, чтобы поскорее полакомиться вкусными новинками.

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Новинки McDonald's:

  • Кремовое латте – кофе с добавлением молока и нежным кремовым сиропом.
  • МакПирог с двойной начинкой – черника и крем-сыр!
  • Донат Крем-шоколад – нежный десерт из шоколадного теста, шоколадной начинкой и шоколадным украшением!
  • Мокко – нежный кофейный напиток с добавлением какао и молока.


Сладкие новинки / Фото McDonald's

Публикация McDonald's

Wow! Какие сладенькие новинки!

Кремовое латте – кофе с добавлением молока и нежным кремовым сиропом.
МакПирог с двойной начинкой – черника и крем-сыр!
Донат Крем-шоколад – нежный десерт из шоколадного теста, шоколадной начинкой и шоколадным украшением!
Мокко – нежный кофейный напиток с добавлением какао и молока. Не забудь попробовать!

Скорее залетай в МакДональдз и лакомься вкусностями

Автор: Василь Денисюк