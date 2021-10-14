Компания заявила, что нововведение призвано проследить влияние внедрения на ее деятельность. Отмечают, что новые пункты меню затрудняют работу кухни, а общенациональный дефицит рабочей силы усугубил проблему.
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Детали
McDonald's и Beyond Meat объявили о партнерстве продолжительностью не менее 3 лет в феврале 2021 года. Ранее компания испытала новейший бургер в заведениях Швеции, Дании, Австрии, Нидерландов и Великобритании. Теперь его смогут попробовать жители следующих уголков США:
- Ирвинг, Техас;
- Кэрроллтон, Техас;
- Сидар-Фолс, Айова;
- Дженнингс, Луизиана;
- Лейк-Чарльз, Луизиана;
- Эль-Сегундо, Калифорния;
- Манхэттен Бич, Калифорния,
Состав бургера
Известно, что котлета в McPlant состоит из гороха, риса и картофеля. Сам бургер содержать майонез и ломтик американского сыра. Кроме того, его будут готовить на тех же грилях, что и котлеты из говядины.
Почему это популярно и которые существуют препятствия
Сегодня все больше потребителей переходят на растительные заменители традиционного мяса, аргументируя свой выбор преимуществами для здоровья и окружающей среды. В свою очередь, рестораны добавляют мясо на растительной основе в меню с целью привлечения новых клиентов и выполнения целей в области устойчивого развития.
Необходимо понимать, что одним из недостатков продукта является более высокая стоимость. Однако в компании уверяют: на этапе тестирования растительный McPlant не будет отличаться по цене от других бургеров McDonald's.