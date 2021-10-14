McDonald's протестует растительный бургер от Beyond Meat в ресторанах США

В ноябре McDonald's протестует растительный бургер McPlant от Beyond Meat в ресторанах США. Главная цель – установить спрос на блюдо и решить, стоит ли вводить его в меню на постоянной основе.

Компания заявила, что нововведение призвано проследить влияние внедрения на ее деятельность. Отмечают, что новые пункты меню затрудняют работу кухни, а общенациональный дефицит рабочей силы усугубил проблему.

К теме В McDonald's появятся вегетарианские бургеры: когда ожидать

Детали

McDonald's и Beyond Meat объявили о партнерстве продолжительностью не менее 3 лет в феврале 2021 года. Ранее компания испытала новейший бургер в заведениях Швеции, Дании, Австрии, Нидерландов и Великобритании. Теперь его смогут попробовать жители следующих уголков США:

Ирвинг, Техас;

Кэрроллтон, Техас;

Сидар-Фолс, Айова;

Дженнингс, Луизиана;

Лейк-Чарльз, Луизиана;

Эль-Сегундо, Калифорния;

Манхэттен Бич, Калифорния,

Состав бургера

Известно, что котлета в McPlant состоит из гороха, риса и картофеля. Сам бургер содержать майонез и ломтик американского сыра. Кроме того, его будут готовить на тех же грилях, что и котлеты из говядины.

Почему это популярно и которые существуют препятствия

Сегодня все больше потребителей переходят на растительные заменители традиционного мяса, аргументируя свой выбор преимуществами для здоровья и окружающей среды. В свою очередь, рестораны добавляют мясо на растительной основе в меню с целью привлечения новых клиентов и выполнения целей в области устойчивого развития.

Необходимо понимать, что одним из недостатков продукта является более высокая стоимость. Однако в компании уверяют: на этапе тестирования растительный McPlant не будет отличаться по цене от других бургеров McDonald's.