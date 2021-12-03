Миллионные пожертвования: известные звезды Голливуда, которые занимаются благотворительностью

Многие голливудские звезды тратят деньги не только на себя и красивую жизнь, но и помогают тем, кто в этом нуждается. Более того, они своим примером вдохновляют других знаменитостей и простых людей.

Среди самых известных благотворителей – Анджелина Джоли, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и другие знаменитости. Предлагаем посмотреть подборку жертвенных голливудских звезд.

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Леонардо Ди Каприо



Ди Каприо создал благотворительный фонд еще в 1988 году / Фото rewild

В 1998 году голливудский актер основал фонд, названный его именем. Тогда же он и перевел на счета 30 разных благотворительных организаций 15 миллионов долларов.

Главная цель Ди Каприо – защита окружающей среды на глобальном уровне. В 2017 году его благотворительный фонд Leonardo DiCaprio Foundation выделил рекордные за свою историю 20 миллионов долларов, переведенных 100 организациям на программы по защите Земли.

Мы должны требовать у политиков признать науку, изучающую изменения климата, и призвать их взять на себя смелые обязательства, пока не поздно,

– сказал Ди Каприо.

В 2020 году актер к тому же пожертвовал 2 миллиона долларов на спасение горилл в Национальном парке Вирунга.

Ди Каприо говорит, что нацпарк – один из биологически разнообразных районов на планете и дом для горных горилл, находящийся под угрозой исчезновения. Поэтому помощь им очень нужна.

Джордж и Амаль Клуни

Голливудский актер и его жена тоже занимаются благотворительностью / Фото Getty Images

Супруги Клуни непрерывно перечисляют деньги на благотворительность. В 2017 году фонд голливудского актера и его супруги пожертвовал 1 миллион долларов Южному центру правовой защиты нищеты на борьбу с расизмом.

В апреле 2020 года стало известно, что Джордж и Амаль Клуни перевели деньги на счета 6 благотворительных фондов на преодоление коронавируса. Сумма пожертвования составляет 1 миллион долларов.

К тому же супруги не были равнодушны по отношению к трагедии в Бейруте. 4 августа 2020 года там от взрывов погибли не менее 150 человек. Джордж и Амаль пожертвовали 100 тысяч долларов благотворительным организациям Ливана, оказывавшим помощь пострадавшим от взрыва.

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Анджелина Джоли

Актриса является послом доброй воли ООН / Фото UNHCR

Анджелина Джоли решила заниматься благотворительностью во время съемок фильма "Лара Крофт" в Камбодже. Там она увидела, в каких ужасающих условиях живут многие люди.

Она связалась с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, чтобы узнать, чем может помочь. С этого времени Анджелина Джоли является послом доброй воли ООН. Она посетила более 30 стран, в том числе и самые отдаленные уголки мира.

Голливудская актриса организовала благотворительную деятельность в Кении, Таиланде, Эквадоре, Судане и многих других проблемных регионах. Звезда создала несколько благотворительных фондов, помогающих детям в Африке.

В 2020 году во время пандемии она выделила 1 миллион долларов благотворительной организации No Kid Hungry, которая обеспечивает питанием детей из малообеспеченных семей, ранее получавших дополнительное питание в школе.

Джеки Чан



Джеки Чан собрал миллионы долларов на благотворительность / Фото Today

Китайский и голливудский актер Джеки Чан является активным членом различных организаций по борьбе с раком. В 1998 году он основал собственный благотворительный фонд, предлагающий стипендии, бесплатное лечение и приют для людей, пострадавших от стихийных бедствий, и детей-инвалидов.

К тому же он:

собрал 29 миллионов долларов для борьбы с засухой в Китае;

пожертвовал 5 миллионов долларов для пострадавших от землетрясения;

его фонд собрал 5,2 миллиона долларов для сингапурского медицинского учреждения Thong Chai.

Тейлор Свифт



Тейлор Свифт с 25 лет жертвует средства нуждающимся / Фото Getty Images

Помимо создания песен американская певица и актриса занимается огромной благотворительной работой. В возрасте около 25 лет она начала работать в пользу нуждающихся людей. Во время наводнения в штате Луизиана в 2016 году Тейлор пожертвовала колоссальный 1 миллион долларов.

К тому же, она постоянно поддерживает больницы, школы и искусство. В 2018 году вместе с другими 300 женщинами Свифт присоединилась в Голливуде к движению Time's Up с выступлением по защите женщин от домогания и дискриминации.