Серед найвідоміших благодійників – Анджеліна Джолі, Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт та інші знаменитості. Пропонуємо переглянути підбірку жертовних голлівудських зірок.

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Леонардо Ді Капріо



Ді Капріо створив благодійний фонд ще в 1988 році / Фото rewild

У 1998 році голлівудський актор, заснував фонд, названий його ім'ям. Тоді ж він і перевів на рахунки 30-ти різних благодійних організацій 15 мільйонів доларів.

Головна мета Ді Капріо – захист навколишнього середовища на глобальному рівні. У 2017 році його благодійний фонд Leonardo DiCaprio Foundation виділив рекордні за свою історію 20 мільйонів доларів, які перевели 100 організаціям на програми із захисту Землі.

Ми повинні вимагати у політиків визнати науку, що вивчає зміни клімату, і закликати їх взяти на себе сміливі зобов'язання, поки не пізно,

— сказав Ді Капріо.

У 2020 році актор до того ж пожертвував 2 мільйони доларів на порятунок горил у Національному парку Вірунга.

Ді Капріо каже, що нацпарк – один з біологічно різноманітних районів на планеті та домівка для гірських горил, що є під загрозою зникнення. Тому допомога їм вкрай потрібна.

Джордж та Амаль Клуні



Голлівудський актор та його дружина теж займаються благодійністю / Фото Getty Images

Подружжя Клуні безперервно перераховує гроші на благодійність. У 2017 році фонд голлівудського актора і його дружини пожертвував 1 мільйон доларів Південному центру правового захисту злиднів на боротьбу з расизмом.

У квітні 2020 року стало відомо, що Джордж та Амаль Клуні переказали гроші на рахунки 6 благодійних фондів на подолання коронавірусу. Сума пожертви складає 1 мільйон доларів.

До того ж подружжя не було байдужим стосовно трагедії в Бейруті. 4 серпня 2020 року там від вибухів загинули щонайменше 150 людей. Джордж та Амаль пожертвували 100 тисяч доларів благодійним організаціям Лівану, які надавали допомогу постраждалим від вибуху.

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Анджеліна Джолі



Акторка є послом доброї волі ООН / Фото UNHCR

Анджеліна Джолі вирішила займатися благодійністю під час зйомок фільму "Лара Крофт" у Камбоджі. Там вона побачила, в яких жахливих умовах живуть багато людей.

Вона зв'язалася з Верховним комісаром ООН у справах біженців, щоб дізнатись, чим може допомогти. З того часу Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН. Вона відвідала понад 30 країн, зокрема і найвіддаленіші куточки світу.

Голлівудська акторка організувала благодійну діяльність в Кенії, Таїланді, Еквадорі, Судані та багатьох інших проблемних регіонах. Зірка створила кілька благодійних фондів, які допомагають дітям в Африці.

У 2020 році під час пандемії вона виділила 1 мільйон доларів благодійній організації No Kid Hungry, яка забезпечує харчуванням дітей з малозабезпечених сімей, які раніше отримували додаткове харчування в школі.

Джекі Чан



Джекі Чан зібрав мільйони доларів на благочинність / Фото Today

Китайський та голлівудський актор Джекі Чан є активним членом різних організацій боротьби з раком. У 1998 році він заснував власний благодійний фонд, який пропонує стипендії, безкоштовне лікування та притулок для людей, які постраждали від стихійних лих, і дітей-інвалідів.

До того ж він:

зібрав 29 мільйонів доларів для боротьби з посухою в Китаї;

пожертвував 5 мільйонів доларів для постраждалих від землетрусу;

його фонд зібрав 5,2 мільйона доларів для сінгапурського медичного закладу Thong Chai.

Тейлор Свіфт



Тейлор Свіфт з 25 років жертвує кошти нужденним / Фото Getty Images

Окрім створення пісень, американська співачка та акторка займається величезною благодійною роботою. У віці близько 25 років вона почала працювати на користь нужденних людей. Під час повені в штаті Луїзіана у 2016 році Тейлор пожертвувала колосальний 1 мільйон доларів.

До того ж вона постійно підтримує лікарні, школи та мистецтво. У 2018 разом з іншими 300 жінками Свіфт приєдналася в Голлівуді до руху Time's Up із виступом щодо захисту жінок від домагань та дискримінації.