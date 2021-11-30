Идея реализована совместно с благотворительным фондом Zagoriy Foundation в рамках глобального движения "Щедрый Вторник". Считается, что это "самый добрый день в году", который именно сегодня, 30 ноября, объединяет миллионы людей по всему миру.

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Благотворительный платок от OLIZ / Фото OLIZ

Об аксессуаре

Платок выполнен из натурального шелка. Конечно, каждый может найти свой смысл в изображенном принте. Однако символическое название говорит о том, что в основе рисунка – сердца. Они оформлены в композицию, напоминающую охапку цветов.

Принт, изображенный на аксессуаре / Фото OLIZ

Надеемся, что этот аксессуар будет напоминать вам, что творить добро легко!

– отмечают авторы инициативы.

Платок бренда OLIZ / Фото OLIZ

"Добрый" платок OLIZ представлен в разных размерах, от чего и зависит цена:

45x45 – 2200 грн;

65x65 – 3200 грн;

100x100 – 5200 грн.

Приобрести трендовый аксессуар можно на сайте бренда. Известно, что 15% реализации платка передадут фонду "Почувствуй". Благотворительная организация на протяжении длительного времени занимается людьми с нарушениями слуха.

Украинский бренд OLIZ представил благотворительный платок / Фото OLIZ

Полный текст публикации Zagoriy Foundation:

Совместно с брендом платков OLIZ мы сделали крутую коллаборацию и присоединились к Щедрый Вторник

Специально к самому доброму дню года дизайнер бренда творчески переосмыслил символ Щедрого Вторника и создал благотворительный платок "Доброе сердце". Ее уже можно приобрести на сайте: https://oliz.com.ua/.../hustki/shovkova-hustka-dobre-sercze/

15% от продажи этого платка будет передано в общественную организацию Ощути. Она системно занимается помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха. Итак, вы можете не только купить красивый аксессуар, но и сделать доброе дело

Обожаем такие партнерства и радуемся, что все больше людей и компаний присоединяется к Щедрому Вторнику