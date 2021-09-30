Как пользоваться электронными сервисами экосистемы и какие возможности они открывают для граждан и бизнеса, рассказал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
Интересно "Ладошке счастья" – 20 лет: МакДональдз запустил юбилейную благотворительную кампанию
Подробнее об экосистеме
Сейчас экосистема работает в тестовом режиме. На портале уже открыты 60 реестров, а к концу года их количество должно возрасти до 80. Также переведены в онлайн 7 административных услуг.
Кроме того, в экосистему уже интегрированы 3 иноформационные ресурсы:
- Природно-заповедный фонд,
- Государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда,
- портал Екомапа.
Цифровизация Министерства окружающей среды ведется по 11 направлениям. Наша цель следующая: экосистема должна стать средой комфортного сосуществования трех стейкхолерив – государства, граждан и бизнеса,
– рассказал Руслан Стрелец.
По его словам, Министерство защиты окружающей среды хочет построить единый национальный ресурс достоверной экологической информации и удобного получения административных услуг.
Стратегические задачи Миндовкилля:
- реализация сервиса предоставления ответа на запросы на доступ к публичной информации без письменных обращений, ожиданий и участия должностных лиц.
- создание Реестра выбросов и переноса загрязнителей и интеграция его с системой электронной меp тому подобное.