Как пользоваться электронными сервисами экосистемы и какие возможности они открывают для граждан и бизнеса, рассказал заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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Подробнее об экосистеме

Сейчас экосистема работает в тестовом режиме. На портале уже открыты 60 реестров, а к концу года их количество должно возрасти до 80. Также переведены в онлайн 7 административных услуг.

Кроме того, в экосистему уже интегрированы 3 иноформационные ресурсы:

Цифровизация Министерства окружающей среды ведется по 11 направлениям. Наша цель следующая: экосистема должна стать средой комфортного сосуществования трех стейкхолерив – государства, граждан и бизнеса,

– рассказал Руслан Стрелец.

По его словам, Министерство защиты окружающей среды хочет построить единый национальный ресурс достоверной экологической информации и удобного получения административных услуг.

Стратегические задачи Миндовкилля: