Як користуватися електронними сервісами ЕкоСистеми та які можливості вони відкривають для громадян і бізнесу, розповів заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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Детальніше про ЕкоСистему

Наразі ЕкоСистема працює в тестовому режимі. На порталі вже відкриті 60 реєстрів, а до кінця року їх кількість має зрости до 80. Також переведені в онлайн 7 адміністративних послуг.

Крім того, в ЕкоСистему вже інтегровані 3 іноформаційні ресурси:

Цифровізація Міндовкілля ведеться за 11 напрямками. Наша мета наступна: ЕкоСистема має стати середовищем комфортного співіснування трьох стейкхолерів – держави, громадян та бізнесу,

– розповів Руслан Стрілець.

За його словами, Міністерство захисту довкілля хоче побудувати єдиний національний ресурс достовірної екологічної інформації та зручного отримання адміністративних послуг.

Стратегічні завдання Міндовкілля: