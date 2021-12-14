Предлагаем несколько самодельных очистителей, которые, по словам эксперта по уборке, действительно работают. Для их изготовления понадобятся составляющие, которые в большинстве есть у каждого дома.
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Ароматический универсальный очиститель
Что понадобится:
- белый уксус;
- вода;
- цедра лимона;
- веточки розмарина.
Сначала нужно соединить все ингредиенты и перелить в бутылку с распылителем. Тогда взболтать вещество и оставить настаиваться 1 неделю. Очиститель можно использовать для удаления пятен от жесткой воды, очистки мусорных баков, пятен со стен и многое другое.
Кроме очистки поверхностей, средство хорошо освежит дом благодаря цедре лимона. Очиститель нельзя использовать для гранита, ведь он кислотен и может его повредить.
Чистящее средство для кухни
Составляющие:
- 4 столовых ложки пищевой соды;
- 1 литра теплой воды.
Чтобы очистить кухонные столешницы, бытовую технику и внутреннюю часть холодильника, понадобится только пищевая сода. Директор лаборатории уборки Good Housekeeping Institute Кэролин Форте говорит, что это отличное средство для очистки раковин и всех приборов из нержавеющей стали.
Очиститель стекла
Нужно просто соединить ингредиенты:
- 2 стакана воды;
- полстакана белого или сидрового уксуса;
- четверть стакана спирта 70% концентрации;
- 1 – 2 капли эфирного масла апельсина для запаха (по желанию).
Подсказка: не стоит мыть окна в жаркий солнечный день, поскольку раствор высохнет слишком быстро и оставит много полос. Относительно очистки зеркал, следует сначала нанести раствор на бумажное полотенце или мягкую ткань, прежде чем протирать.