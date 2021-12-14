Моющие средства собственноручно: как дома легко перейти на экотовары
Источник:Good Housekeeping
Средства для мытья посуды или стирки кажутся довольно безвредными. Однако одни только бутылки сделаны из пластика, что вредит окружающей среде. Составляющие средства содержат нефтехимические вещества, канцерогены, которые задерживаются на одежде и вызывают раздражение кожи.
Предлагаем несколько самодельных очистителей, которые, по словам эксперта по уборке, действительно работают. Для их изготовления понадобятся составляющие, которые в большинстве есть у каждого дома.
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Ароматический универсальный очиститель
Что понадобится:
- белый уксус;
- вода;
- цедра лимона;
- веточки розмарина.
Сначала нужно соединить все ингредиенты и перелить в бутылку с распылителем. Тогда взболтать вещество и оставить настаиваться 1 неделю. Очиститель можно использовать для удаления пятен от жесткой воды, очистки мусорных баков, пятен со стен и многое другое.
Кроме очистки поверхностей, средство хорошо освежит дом благодаря цедре лимона. Очиститель нельзя использовать для гранита, ведь он кислотен и может его повредить.
Чистящее средство для кухни
Составляющие:
- 4 столовых ложки пищевой соды;
- 1 литра теплой воды.
Чтобы очистить кухонные столешницы, бытовую технику и внутреннюю часть холодильника, понадобится только пищевая сода. Директор лаборатории уборки Good Housekeeping Institute Кэролин Форте говорит, что это отличное средство для очистки раковин и всех приборов из нержавеющей стали.
Очиститель стекла
Нужно просто соединить ингредиенты:
- 2 стакана воды;
- полстакана белого или сидрового уксуса;
- четверть стакана спирта 70% концентрации;
- 1 – 2 капли эфирного масла апельсина для запаха (по желанию).
Подсказка: не стоит мыть окна в жаркий солнечный день, поскольку раствор высохнет слишком быстро и оставит много полос. Относительно очистки зеркал, следует сначала нанести раствор на бумажное полотенце или мягкую ткань, прежде чем протирать.