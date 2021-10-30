В Центре поблагодарили молодоженов за то, что придумали такую ​​хорошую инициативу.

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Свадебные подарки детям

Владислав и Ирина заранее договорились с гостями, чтобы на свадьбе не дарили цветы и конфеты, а передали полезные для детей вещи.

В результате их все они передали детям в Центр социально-психологической реабилитации детей. А это:

  • игрушки,
  • игры,
  • канцтовары,
  • детские книги,
  • пазлы,
  • шарики,
  • одежда,
  • посуда.

В Центре поблагодарили молодоженов за их инициативу и их гостей за то, что поддержали такую ​​благотворительную идею.

Желаем любви, счастья, изобилия и взаимопонимания Ирине и Владиславу! Большое спасибо Вам за благотворительность!
– отметили в Центре реабилитации детей.

центр реабілітації дітей
Ивано-Франковский центр реабилитации детей / Фото из фейсбука Центра