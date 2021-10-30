У Центрі подякували молодятам за те, що придумали таку гарну ініціативу.

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Весільні подарунки дітям

Владислав та Ірина наперед домовились з гостями, аби на весіллі їм не дарували квіти й цукерки, а передали корисні для дітей речі.

У результаті їх усіх вони передали дітям у Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. А це:

іграшки,

ігри,

канцтовари,

дитячі книжки,

пазли,

кульки,

одяг,

посуд.

У Центрі подякували молодятам за їхню ініціативу та їхнім гостям за те, що підтримали таку благодійну ідею.

Бажаємо любові, щастя, достатку та взаєморозуміння Ірині та Владиславу! Велике спасибі Вам за благодійність!

– наголосили в Центрі реабілітації дітей.



Івано-Франківський центр реабілітації дітей / Фото з фейсбуку Центру