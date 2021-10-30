Молодожены из Ивано-Франковска отдали все свадебные подарки детям из приюта
Молодые супруги из Ивано-Франковска Владислав и Ирина договорились с гостями, чтобы на свадьбу вместо цветов и конфет им дарили игрушки. Уже после свадьбы они передали их всех детям в приют.
В Центре поблагодарили молодоженов за то, что придумали такую хорошую инициативу.
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Свадебные подарки детям
Владислав и Ирина заранее договорились с гостями, чтобы на свадьбе не дарили цветы и конфеты, а передали полезные для детей вещи.
В результате их все они передали детям в Центр социально-психологической реабилитации детей. А это:
- игрушки,
- игры,
- канцтовары,
- детские книги,
- пазлы,
- шарики,
- одежда,
- посуда.
В Центре поблагодарили молодоженов за их инициативу и их гостей за то, что поддержали такую благотворительную идею.
Желаем любви, счастья, изобилия и взаимопонимания Ирине и Владиславу! Большое спасибо Вам за благотворительность!
– отметили в Центре реабилитации детей.
Ивано-Франковский центр реабилитации детей / Фото из фейсбука Центра