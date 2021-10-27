Яблоки являются идеальным сочетанием пользы и вкуса. Они бесперебойно выращиваются в Украине, поэтому это один из самых доступных составляющих здорового питания.

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Почему стоит есть яблоки: 5 причин

1. Укрепляют иммунитет

Это происходит благодаря мощной концентрации витамина С. К примеру, 4 яблока в день удовлетворяют потребность организма в этом антиоксиданте. Кроме того, яблоки – это эффективный инструмент для:

синтеза коллагена;

повышения гемоглобина;

предотвращения авитаминоза;

профилактики инфекционных заболеваний;

противодействия воспалениям.

2. Улучшают умственную активность

Яблоки богаты йодом, а этот элемент обладает способностью повышать эффективность деятельности мозга. К тому же, он активно участвует в синтезе гормонов щитовидной железы.

3. Снижают холестерин

С этой задачей яблокам помогает особый полисахарид – пектин. Именно он отлично прочищает сосуды и снижает уровень холестерина. Более того, для усиления эффекта яблоки стоит есть с кожурой.

4. Улучшают состояние кожи

В яблоках содержится много витаминов групп С и В. Они придают лицу природное сияние, а также – ведут активную борьбу с акне и черными крапинками. Поэтому эксперты советуют регулярно применять маски из тертого яблока и меда.

5. Ускоряют метаболизм

Яблоки – незаменимый продукт при похудении, ведь он мешает углеводам превращаться в жиры. Кроме того, они богаты клетчаткой и содержат до 50 килокалорий на 100 граммов. Употребляйте яблока ежедневно – и результат не заставит себя ждать! Ваш метаболизм нормализуется, а сантиметры на талии будут таять быстрее.

Важно! Следует помнить, что яблоками нельзя злоупотреблять людям, страдающим язвой желудка, гастритом и холециститом.