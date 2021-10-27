Яблука є ідеальним поєднанням користі та смаку. Вони безперебійно вирощуються в Україні, відтак це один з найдоступніших складових здорового харчування.

До теми Звідки в МакДональдз такий смачний кетчуп

Чому варто їсти яблука: 5 причин

1. Зміцнюють імунітет

Це відбувається завдяки потужній концентрації вітаміну С. До прикладу, 4 яблука на день задовольняють потребу організму у цьому антиоксиданті. Крім того, яблука – це ефективний інструмент для:

синтезу колагену;

підвищення гемоглобіну;

запобігання авітамінозу;

профілактики інфекційних захворювань

протидії запаленням.

2. Покращують розумову активність

Яблука багаті на йод, а цей елемент володіє здатністю підвищувати ефективність діяльності мозку. До того ж, він бере активну участь у синтезі гормонів щитоподібної залози.

3. Знижують холестерин

З цим завданням яблукам допомагає особливий полісахарид – пектин. Саме він чудово прочищає судини та разюче знижує рівень холестерину. Ба більше, для посилення ефекту яблука варто їсти зі шкіркою.

4. Покращують стан шкіри

У яблуках міститься багато вітамінів груп С та В. Вони надають обличчю природного сяйва, а також – ведуть активну борюбу з акне та чорними цятками. Відтак експерти радять регулярно застосовувати маски з тертого яблука та меду.

5. Пришвидшують метаболізм

Яблука – незамінний продукт під час схуднення, адже він заважає вуглеводам перетворюватися на жири. Крім того, вони багаті на клітковину та містять до 50 кілокалорій на 100 грамів. Споживайте яблука щодня – і результат не змусить на себе чекати! Ваш метаболізм нормалізується, а сантиметри на талії танутимуть швидше.

Важливо! Слід пам'ятати, що яблуками не можна зловживати людям, які страждають на виразку шлунку, гастрит й холецистит.