Наступил сезон: почему следует добавить яблоки в свой рацион – 5 причин
Источник:24 канал
С наступлением осени наш организм особенно нуждается в витаминах и микроэлементах. В этот момент на помощь приходят сезонные фрукты, в частности – яблоки. Почему важно потреблять этот продукт – читайте в материале.
Яблоки являются идеальным сочетанием пользы и вкуса. Они бесперебойно выращиваются в Украине, поэтому это один из самых доступных составляющих здорового питания.
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Почему стоит есть яблоки: 5 причин
1. Укрепляют иммунитет
Это происходит благодаря мощной концентрации витамина С. К примеру, 4 яблока в день удовлетворяют потребность организма в этом антиоксиданте. Кроме того, яблоки – это эффективный инструмент для:
- синтеза коллагена;
- повышения гемоглобина;
- предотвращения авитаминоза;
- профилактики инфекционных заболеваний;
- противодействия воспалениям.
2. Улучшают умственную активность
Яблоки богаты йодом, а этот элемент обладает способностью повышать эффективность деятельности мозга. К тому же, он активно участвует в синтезе гормонов щитовидной железы.
3. Снижают холестерин
С этой задачей яблокам помогает особый полисахарид – пектин. Именно он отлично прочищает сосуды и снижает уровень холестерина. Более того, для усиления эффекта яблоки стоит есть с кожурой.
4. Улучшают состояние кожи
В яблоках содержится много витаминов групп С и В. Они придают лицу природное сияние, а также – ведут активную борьбу с акне и черными крапинками. Поэтому эксперты советуют регулярно применять маски из тертого яблока и меда.
5. Ускоряют метаболизм
Яблоки – незаменимый продукт при похудении, ведь он мешает углеводам превращаться в жиры. Кроме того, они богаты клетчаткой и содержат до 50 килокалорий на 100 граммов. Употребляйте яблока ежедневно – и результат не заставит себя ждать! Ваш метаболизм нормализуется, а сантиметры на талии будут таять быстрее.Важно! Следует помнить, что яблоками нельзя злоупотреблять людям, страдающим язвой желудка, гастритом и холециститом.