Предлагаем вашему вниманию мультфильмы, которые помогут научить ребенка бережно относиться к окружающей среде. Эти истории восхищают и вдохновляют!
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5 мультфильмов об экологии
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"Долина папоротников: Последний тропический лес"
Чаще всего смертельной опасностью для беззащитных животных становятся именно люди. С этой угрозой столкнулись и герои фильма. Их дом хотят захватить и уничтожить чужаки с бульдозерами, вырубив весь лес. Однако маленькие герои – несокрушимые, так что отвоевывают то, что по праву принадлежит им.
Действительно, люди наделены большой силой, которую можно использовать по-разному: угнетать и разрушать, или же создавать и защищать. Какой вариант выберете вы?
"Долина папоротников: Последний тропический лес": смотрите трейлер
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"Лоракс"
Главное мысль фильма – первозданная природа неоценима. К сожалению, жажда наживы затуманивает разум бизнесмена Находкинса, поэтому он вырубает все деревья. Предприниматель создает авторское изделие из листьев и богатеет. Однако такой поступок оборачивается настоящей экологической катастрофой – тотальное загрязнение и нехватка чистого воздуха. Впоследствии он осознает масштабы последствий и признает свою вину, а люди дарят жизнь новым деревьям.
"Лоракс": смотрите трейлер
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"Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек"
Мультфильм, обучающий культуре сознательного потребления. В основе истории – молодой ученый Флинт Локвуд. Он разрабатывает уникальное устройство, благодаря которому еда просто падает с неба. Казалось бы, жители города счастливы, что проблемы нехватки продуктов больше нет. Однако радость длилась недолго. Из-за бесконечных ресурсов город быстро оказывается на грани экологической катастрофы. Будьте уверены, после просмотра этого мультфильма ваш ребенок точно подумает перед тем, как выбросить не доеденное мороженое в мусорное ведро.
"Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек": смотрите трейлер
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"Бемби"
Культовый мультфильм производства Walt Disney, над которым работал и сам гений. Главные герои – маленький олененок Бемби, его родители (мать и отец – Великий Князь леса) и друзья. Мама малыша погибает от выстрела хладнокровных охотников, поэтому он остается один на один со своими страхами и испытаниями судьбы. Это глубоко поучительная история о том, что жестокое обращение с животными не имеет места в цивилизованном обществе.
"Бемби": смотрите трейлер
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"ЭКО ПЛЮСПЛЮС"
Украинский анимационный сериал, затрагивающий важные экологические темы. Цель авторов – повышение экосознания будущих поколений. Разработчики стремятся популяризировать среди широких масс полезные привычки для защиты окружающей среды.
Сериал состоит из 22 мини-мультфильмов, каждый из которых освещает определенную актуальную проблему:
- изменение климата;
- сортировка мусора;
- переработка отходов;
- сохранение водных ресурсов;
- сбережения электроэнергии;
- защита лесов и т.д.
"ЭКО ПЛЮСПЛЮС": смотрите ролик