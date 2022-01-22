Предлагаем вашему вниманию мультфильмы, которые помогут научить ребенка бережно относиться к окружающей среде. Эти истории восхищают и вдохновляют!

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5 мультфильмов об экологии

"Долина папоротников: Последний тропический лес"

Чаще всего смертельной опасностью для беззащитных животных становятся именно люди. С этой угрозой столкнулись и герои фильма. Их дом хотят захватить и уничтожить чужаки с бульдозерами, вырубив весь лес. Однако маленькие герои – несокрушимые, так что отвоевывают то, что по праву принадлежит им.

Действительно, люди наделены большой силой, которую можно использовать по-разному: угнетать и разрушать, или же создавать и защищать. Какой вариант выберете вы?

"Долина папоротников: Последний тропический лес": смотрите трейлер

"Лоракс"

Главное мысль фильма – первозданная природа неоценима. К сожалению, жажда наживы затуманивает разум бизнесмена Находкинса, поэтому он вырубает все деревья. Предприниматель создает авторское изделие из листьев и богатеет. Однако такой поступок оборачивается настоящей экологической катастрофой – тотальное загрязнение и нехватка чистого воздуха. Впоследствии он осознает масштабы последствий и признает свою вину, а люди дарят жизнь новым деревьям.

"Лоракс": смотрите трейлер

"Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек"

Мультфильм, обучающий культуре сознательного потребления. В основе истории – молодой ученый Флинт Локвуд. Он разрабатывает уникальное устройство, благодаря которому еда просто падает с неба. Казалось бы, жители города счастливы, что проблемы нехватки продуктов больше нет. Однако радость длилась недолго. Из-за бесконечных ресурсов город быстро оказывается на грани экологической катастрофы. Будьте уверены, после просмотра этого мультфильма ваш ребенок точно подумает перед тем, как выбросить не доеденное мороженое в мусорное ведро.

"Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек": смотрите трейлер

"Бемби"

Культовый мультфильм производства Walt Disney, над которым работал и сам гений. Главные герои – маленький олененок Бемби, его родители (мать и отец – Великий Князь леса) и друзья. Мама малыша погибает от выстрела хладнокровных охотников, поэтому он остается один на один со своими страхами и испытаниями судьбы. Это глубоко поучительная история о том, что жестокое обращение с животными не имеет места в цивилизованном обществе.

"Бемби": смотрите трейлер

"ЭКО ПЛЮСПЛЮС"

Украинский анимационный сериал, затрагивающий важные экологические темы. Цель авторов – повышение экосознания будущих поколений. Разработчики стремятся популяризировать среди широких масс полезные привычки для защиты окружающей среды.

Сериал состоит из 22 мини-мультфильмов, каждый из которых освещает определенную актуальную проблему:

изменение климата;

сортировка мусора;

переработка отходов;

сохранение водных ресурсов;

сбережения электроэнергии;

защита лесов и т.д.

"ЭКО ПЛЮСПЛЮС": смотрите ролик