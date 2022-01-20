Члены команды удивлены красотой и неповторимостью открытия. По их мнению, таких экосистем может быть значительно больше, поэтому необходимо позаботиться об их защите.

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Французский фотограф Алексис Розенфельд рассказал, что гигантские розовые кораллы простираются настолько далеко, насколько может видеть человеческий глаз. "Это было похоже на произведение искусства", – сказал он.

Неповторимый коралловый риф / Фото Алексиса Розенфельда

Почему это важно

Уникальный коралловый риф был обнаружен во время дайверской экспедиции на глубину, известную как "сумеречная зона" океана. Миссией руководила ООН по вопросам образования, науки и культуры. По данным специалистов, это один из крупнейших коралловых рифов, обнаруженных на такой глубине. Более того, раньше кораллы ассоциировались только с мельчайшими тропическими морями.

Представители ЮНЕСКО отмечают, что мощное открытие расширило знания о том, что "под землей". Поэтому очень важно работать над картографированием многочисленных экосистем, требующих защиты.

Заметим! Коралловые рифы относятся к экосистемам океана, которым угрожает наибольшая опасность. Дело в том, что они уязвимы к загрязнению, повышению температуры моря и изменению химического состава, вызванного выбросами углекислого газа.

Следующий шаг – выяснить, какие морские виды обитают вокруг рифов такого типа. В ближайшие месяцы будет проведено дальнейшее исследование.

Доктор Летиция Эдуэн из Национального центра научных исследований Франции прогнозирует, что такому рифу нужно около 25 лет, чтобы расти и развиваться. "Мы думаем, что более глубокие рифы лучше защищены от глобального потепления", – добавила она. Поэтому открытие экосистемы в таком первозданном состоянии является впечатляющим. Кроме того, оно может вдохновить на сохранение коралловых рифов в будущем.