Мы подготовили для вас несколько советов, которые помогут формировать стильный гардероб без ущерба для окружающей среды. Создавайте, ищите, вдохновляйтесь!
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9 полезных советов
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Соблюдайте свой фирменный стиль
Не бойтесь покупать вещи, которые ассоциируются именно с вами. Возможно, вы четко понимаете, какие фасоны и цветовые решения вам подходят? Воспользуйтесь этими знаниями, чтобы сформировать собственный узнаваемый стиль. Это позволит вам всегда выглядеть "на миллион".
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Выбирайте то, что вам подходит
Приходилось покупать туфли, которые вам давят, но это "последний размер с такой скидкой"? Нередко такие вещи накапливаются и не выполняют никакой функции, кроме сбора пыли. Идеальными предметами гардероба являются те, в которых вы чувствуете себя максимально уверенно и комфортно. Все остальное – лишнее.
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Не покупайте вещи на один раз
К примеру, вас пригласили на свадьбу. Что вы будете делать? Наверное, начнете искать идеальное платье. Однако вероятность того, что вы когда-нибудь еще наденете его, составляет 1%. Лучше иметь несколько изысканных классических нарядов, которые вы сможете "выгулять" несколько раз, обыгрывая аксессуарами, сумочками и обувью. Главное, чтобы одежда была нарядной и качественной.
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Избавьтесь от "скидочной зависимости"
Перестаньте покупать вещи только потому, что в магазинах сумасшедшие скидки. Выбирайте только то, что вам действительно нужно. Вещь, которую выгодно приобрести, однако не придется носить, – неудачная инвестиция.
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Откажитесь от экстраординарных покупок
Увидели что-нибудь эффектное, модное и смелое? Конечно, нет ничего плохого в экспериментах, но не стоит спешить. Подумайте, действительно ли вам нужна эта "новинка". Вместо этого обратите внимание на вещи, которые вам необходимы и вы мечтаете о них. Возможно, вы месяцами ходите вокруг одной стильной, актуальной и функциональной сумки, которой вам не хватает. Смело покупайте то, что вас "не отпускает".
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Правило замещения
Интересное решение, которое позволит не перегружать гардероб. Каждый раз, когда вы приобретаете новую вещь, лишайтесь другой. Лишние вещи можно не только продать, но и пожертвовать на благотворительность. Кроме того, попробуйте поменяться вещами с друзьями и ввести такую традицию. Таким образом, вы будете иметь отличный гардероб без вреда для окружающей среды.
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Ремонтируйте, а не выбрасывайте
Иногда лучше отремонтировать любимую, но несколько поврежденную вещь, чем покупать новую. Произведите ревизию своего гардероба и обратитесь к специалистам, которые чинят обувь, обновляют сумки и зашивают вещи. На реставрацию вы потратите гораздо меньшие средства.
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Берите одежду на прокат
В последние годы изрядной популярности набирает одежда в аренду. Это лучший способ, если:
- вы любите часто менять луки;
- вам хочется поэкспериментировать со стилями;
- вас пригласили на вечеринку в стиле "Большого Гэтсби", а тематическое платье вам нужно только на один раз.
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Научитесь прощаться с ненужным
Будьте трезвы и сознательны. Если у вас есть вещи, время которых прошло, смело прощайтесь с ними. Попробуйте простой и действенный способ: проанализируйте, сколько раз вы одеваете определенную вещь за полгода. Ни одного? Не тешьте себя иллюзиями, ведь с этим давно стоит покончить.