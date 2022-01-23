Мы подготовили для вас несколько советов, которые помогут формировать стильный гардероб без ущерба для окружающей среды. Создавайте, ищите, вдохновляйтесь!

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Соблюдайте свой фирменный стиль

Не бойтесь покупать вещи, которые ассоциируются именно с вами. Возможно, вы четко понимаете, какие фасоны и цветовые решения вам подходят? Воспользуйтесь этими знаниями, чтобы сформировать собственный узнаваемый стиль. Это позволит вам всегда выглядеть "на миллион".

Выбирайте то, что вам подходит

Приходилось покупать туфли, которые вам давят, но это "последний размер с такой скидкой"? Нередко такие вещи накапливаются и не выполняют никакой функции, кроме сбора пыли. Идеальными предметами гардероба являются те, в которых вы чувствуете себя максимально уверенно и комфортно. Все остальное – лишнее.

Не покупайте вещи на один раз

К примеру, вас пригласили на свадьбу. Что вы будете делать? Наверное, начнете искать идеальное платье. Однако вероятность того, что вы когда-нибудь еще наденете его, составляет 1%. Лучше иметь несколько изысканных классических нарядов, которые вы сможете "выгулять" несколько раз, обыгрывая аксессуарами, сумочками и обувью. Главное, чтобы одежда была нарядной и качественной.

Избавьтесь от "скидочной зависимости"

Перестаньте покупать вещи только потому, что в магазинах сумасшедшие скидки. Выбирайте только то, что вам действительно нужно. Вещь, которую выгодно приобрести, однако не придется носить, – неудачная инвестиция.

Откажитесь от экстраординарных покупок

Увидели что-нибудь эффектное, модное и смелое? Конечно, нет ничего плохого в экспериментах, но не стоит спешить. Подумайте, действительно ли вам нужна эта "новинка". Вместо этого обратите внимание на вещи, которые вам необходимы и вы мечтаете о них. Возможно, вы месяцами ходите вокруг одной стильной, актуальной и функциональной сумки, которой вам не хватает. Смело покупайте то, что вас "не отпускает".

Правило замещения

Интересное решение, которое позволит не перегружать гардероб. Каждый раз, когда вы приобретаете новую вещь, лишайтесь другой. Лишние вещи можно не только продать, но и пожертвовать на благотворительность. Кроме того, попробуйте поменяться вещами с друзьями и ввести такую ​​традицию. Таким образом, вы будете иметь отличный гардероб без вреда для окружающей среды.

Ремонтируйте, а не выбрасывайте

Иногда лучше отремонтировать любимую, но несколько поврежденную вещь, чем покупать новую. Произведите ревизию своего гардероба и обратитесь к специалистам, которые чинят обувь, обновляют сумки и зашивают вещи. На реставрацию вы потратите гораздо меньшие средства.

Берите одежду на прокат

В последние годы изрядной популярности набирает одежда в аренду. Это лучший способ, если:

вы любите часто менять луки;

вам хочется поэкспериментировать со стилями;

вас пригласили на вечеринку в стиле "Большого Гэтсби", а тематическое платье вам нужно только на один раз.

Научитесь прощаться с ненужным

Будьте трезвы и сознательны. Если у вас есть вещи, время которых прошло, смело прощайтесь с ними. Попробуйте простой и действенный способ: проанализируйте, сколько раз вы одеваете определенную вещь за полгода. Ни одного? Не тешьте себя иллюзиями, ведь с этим давно стоит покончить.