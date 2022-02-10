Не только от простуды: почему следует обратить внимание на имбирь

Традиционно имбирный корень используют для лечения простуды, и это довольно действенный способ. Впрочем, диетология Светлана Фус советует обратить внимание на имбирь не только больным.

Польза имбиря при простуде объясняется преимущественно отхаркивающим, разогревающим эффектом, а также легким антимикробным действием его компонентов. Но диетология подчеркивает, что здесь не говорится о повышении иммунитета.

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В то же время существует целый ряд полезных свойств имбиря, о которых знают не все. Здесь и помощь с пищеварением, и способ похудеть и многое другое.

Улучшение пищеварения

Имбирь стимулирует работу пищеварительной системы – улучшает процессы пищеварения, препятствует скоплению газов, имеет спазмолитический и легкий желчегонный эффект.

Кроме того, корень имбиря уменьшает тошноту, чем бы она ни была вызвана – морской болезнью, беременностью или отравлением.

Как похудеть с помощью имбиря

А еще имбирь может уменьшить чувство голода. Диетология подчеркивает: именно благодаря этому свойству, а не за счет мифического "сжигания жира" он может помочь людям, которые хотят нормализовать свой вес.

В этом случае имбирный чай рекомендую пить несколько раз в день между приемами пищи,

– советует Светлана Фус.



Имбирный чай / Фото "Метро"

Чем полезен имбирь

Положительными свойствами имбирь обязан эфирным маслам, которых в корневище до 3%. Корень богат эфирными маслами, содержащими активный ингредиент гингерол и шогаол.

С этими веществами связаны антиоксидантные, противовоспалительные, обезболивающие, противоопухолевые свойства растения. Благодаря этим соединениям люди с остеоартритом или ревматоидным артритом испытывают уменьшение боли и улучшение подвижности при регулярном употреблении имбиря.

Содержит имбирь и витамины, и минералы, и аминокислоты. Но за счет большого количества раздражающих слизистые веществ съесть свежего корня имбиря много невозможно, да и вредно. Поэтому как источник витаминов и минералов его рассматривать не стоит.

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Как съесть больше имбиря

Одна из возможностей съесть больше имбиря – использовать его как обычный маринованный овощ. Это традиционный японский продукт. Все полезные свойства сохраняются, маринование смягчает его жгучий вкус.

Впрочем, он содержит уксус. Поэтому маринованный имбирь – это не отдельное блюдо, он может стать добавкой в ​​блюдо. Используют его чуть-чуть, маленькими кусочками.

Слишком много – тоже нехорошо

Когда читаешь о лечебных свойствах имбиря, кажется, что это панацея, хочется бежать за ним в магазин и покушать его в свое удовольствие. Ничего не выйдет!

– подчеркивает Светлана Фус.

Свежего корня много не съешь, а его непомерное потребление может только навредить – вызвать аллергию, желудочные расстройства и другие неприятные симптомы, с которыми имбирь призван сражаться.

Это касается и напитков. Диетология предостерегает не злоупотреблять и употреблять не более 2 – 3 чашек напитков с имбирем в день.

Корень имбиря – проверенное народное средство. Умеренное его потребление позволяет разнообразить и обогатить рацион новыми вкусами и улучшить состояние здоровья.