Сегодня мы расскажем вам о десятке самых ярких ресторанов McDonald's по всему миру.

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Лицзян, Китай

Прогуливаясь по старому городу Лицзян, Китай, можно просто не заметить этот Макдональдс. Он почти безупречно сочетается с другими зданиями, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь посетители могут ознакомиться с традиционной архитектурой Нахи, причудливыми каменными мостами над реками и горами на расстоянии, прежде чем полакомиться любимым Биг-маком.



Ресторан McDonald's в Лицзяне / Фото Shutterstock

Розвелл, штат Нью-Мексико, США

В противоположность ресторану с Лицзяна, выполненном в традиционном китайском стиле – современное заведение в Розуэлле. Этот ресторан несколько похож на НЛО, которое, казалось бы, готово улететь в дальние космические края прямо сейчас.



Ресторан McDonald's в Розуэлле / Фото Shutterstock

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Таупо, Новая Зеландия

А вот кто действительно готов лететь хоть уже – так это ресторан McDonald's в новозеландском городке Таупо. Ведь организовали его прямо в салоне настоящего самолета DC3.

Ранее самолет перевозил пассажиров авиакомпании South Pacific Airlines Новой Зеландии в 1960-х годах, а также раздувал удобрения для урожая.



Ресторан McDonald's в Таупо / Фото Shutterstock

Даллас, штат Техас, США

А еще ресторан McDonald's может напоминать зоопарк – как, например, в Далласе. Хотя на самом деле зоопарк расположен совсем рядом. Собственно он и стал вдохновением для создания такого необычного стиля заведения.

Внутри ресторана огромный слон встречает гостей, когда они проходят через дверь, жираф грызет листья одного из деревьев, а на одной из будок видно гигантскую змею.



Ресторан McDonald's в Далласе / Фото Flickr

Сан Пауло, Бразилия

Это заведение привлекает внимание уже своим фасадом. В частности, картофелем фри и Хэппи-мил. Впрочем, истинная красота открывается внутри – это и люстра в форме Биг-мака, и золотые арки.

К слову, это заведение стало юбилейным – тысячным рестораном McDonald's в Бразилии. Он даже имеет свое название Méqui – это сленговое слово, которое употребляют в португалоязычных стран про McDonald's.



Ресторан McDonald's в Сан Пауло / Фото Shutterstock

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Батуми, Грузия

Желая создать спокойный приют в шумном мире вокруг, грузинский архитектор Джордж Хмаладзе спроектировал этот футуристический McDonald's, чтобы противопоставить его окружающей архитектуре.

Фантастический ресторан расположен посреди пруда и имеет форму стеклянного шара, что выныривает из-под земли.



Ресторан McDonald's в Батуми / Фото Shutterstock

Лас-Вегас, штат Невада, США

Всего в Лас-Вегасе расположены более 110 ресторанов McDonald's. Неудивительно, что лишь на Лас-Вегас-Стрип существует сразу 6 различных заведений.

Впрочем, наиболее известно именно это заведение, а все из-за его гигантскую золотую арку, нависшей над другими учреждениями быстрого обслуживания.



Ресторан McDonald's в Лас-Вегасе / Фото Shutterstock

Асван, Египет

Расположен на берегу Нила в египетском городе Асван, этот ресторан McDonald's имеет невероятный вид на знаменитую реку. С большим количеством открытого пространства на двух этажах можно насладиться гамбургером и картошкой фри, любуясь окружающими пейзажами.



Ресторан McDonald's в городе Асван / Фото Flickr

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Кристиансанн, Норвегия

А этот ресторан больше похож на какуе-то правительственное здание. Здесь спокойно могло бы располагаться какое-то министерство или, например, здание центробанка страны.

Что и не удивительно, ведь здесь McDonald's расположен в бывшем здании банка, на что сразу намекают большие двери. Впрочем, к сожалению, они не работают. Но вход есть совсем рядом.



Ресторан McDonald's в Кристиансанне / Фото Wikimedia

Париж, Франция

Среди исторических зданий вместе с этим отделением McDonald's расположены изысканные рестораны и дизайнерские магазины на улице Сен-Лазар. Полон очарования и характера, он имеет стратегическое место для привлечения туристов, которые обычно собираются в этот район за его историей и покупками.

Этот ресторан с причудливо ярким фасадом сразу же очарует вас своим видом.



Ресторан McDonald's в Париже / Фото Shutterstock