Главная цель - позаботиться о детях в детдоме и бездомных животных. В течение всей недели желающие могут сделать пожертвования.

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Детали

Так, организаторы собирают одежду для детей до 3 лет – ее можно принести в ректорат университета. Кроме того, можно перечислить средства на приобретения вещей. Для нужд бездомных животных также собирают материальную помощь. Также в течение недели можно приобщиться к сбору средств на лечение Киры Зайцевой и Павла Мотичко. Реквизиты для переводов доступны по ссылке.

Призываем ужнивцив и всех людей доброй воли – поделимся теплом и любовью с теми, кому их не хватает. И поможем тем, кому наша помощь жизненно необходима,

– говорится в сообщении.

Программа мероприятий