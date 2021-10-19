"Неделя добра" в Ужгородском университете проведут благотворительные мероприятия
В Ужгородском национальном университете началась "Неделя добра". В рамках инициативы неравнодушные смогут помочь людям, которым это крайне необходимо.
Главная цель - позаботиться о детях в детдоме и бездомных животных. В течение всей недели желающие могут сделать пожертвования.
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Детали
Так, организаторы собирают одежду для детей до 3 лет – ее можно принести в ректорат университета. Кроме того, можно перечислить средства на приобретения вещей. Для нужд бездомных животных также собирают материальную помощь. Также в течение недели можно приобщиться к сбору средств на лечение Киры Зайцевой и Павла Мотичко. Реквизиты для переводов доступны по ссылке.
Призываем ужнивцив и всех людей доброй воли – поделимся теплом и любовью с теми, кому их не хватает. И поможем тем, кому наша помощь жизненно необходима,
– говорится в сообщении.
Программа мероприятий
- Понедельник (18 октября) – Показ фильма "Собачье сердце";
- Вторник (19 октября) – Список мультфильма "Душа";
- Среда (20 октября) – Онлайн-лоторея, в рамках которой разыграют интересные призы с эмблемой УжНУ;
- Четверг (21 октября) – Волонтерский визит в приют животных-бродяг "Барбос" в Ужгороде;
- Пятница (22 октября) – Волонтерский визит в областной дом ребенка в городе Свалява;
- Воскресенье (24 октября) - Благотворительный забег и Ярмарка крафтовой производителей УжНУ.