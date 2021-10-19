"Неделя добра" в Ужгородском университете проведут благотворительные мероприятия

19 октября 2021 , 15:13
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Источник:

пресс-служба Ужгородского национального университета

В Ужгородском национальном университете началась "Неделя добра". В рамках инициативы неравнодушные смогут помочь людям, которым это крайне необходимо.

Главная цель - позаботиться о детях в детдоме и бездомных животных. В течение всей недели желающие могут сделать пожертвования.

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Детали

Так, организаторы собирают одежду для детей до 3 лет – ее можно принести в ректорат университета. Кроме того, можно перечислить средства на приобретения вещей. Для нужд бездомных животных также собирают материальную помощь. Также в течение недели можно приобщиться к сбору средств на лечение Киры Зайцевой и Павла Мотичко. Реквизиты для переводов доступны по ссылке.

Призываем ужнивцив и всех людей доброй воли – поделимся теплом и любовью с теми, кому их не хватает. И поможем тем, кому наша помощь жизненно необходима,
 – говорится в сообщении.

Программа мероприятий

  • Понедельник (18 октября) – Показ фильма "Собачье сердце";
  • Вторник (19 октября) – Список мультфильма "Душа";
  • Среда (20 октября) – Онлайн-лоторея, в рамках которой разыграют интересные призы с эмблемой УжНУ;
  • Четверг (21 октября) – Волонтерский визит в приют животных-бродяг "Барбос" в Ужгороде;
  • Пятница (22 октября) – Волонтерский визит в областной дом ребенка в городе Свалява;
  • Воскресенье (24 октября) - Благотворительный забег и Ярмарка крафтовой производителей УжНУ.
Автор: Катерина Сердюк