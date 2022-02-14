И лучше всего это сделать наедине – во время вашего идеального ужина. Специально ко Дню святого Валентина 24 канал подготовил рецепты блюд, которые легко и быстро приготовить дома. Пусть этот вечер будет незабываемым!

Интересно Легкие и питательные: что нужно знать о салатах в ресторанах McDonald's

5 интересных рецептов

Паста с тунцом

Паста с тунцом / Фото Pixabey

Ингредиенты:

лапша из твердых сортов пшеницы;

тунец консервированный (в собственном соку);

пармезан;

сливки;

лук;

чеснок;

листья базилика.

Приготовление:

Отвариваем лапшу до полуготовности. Поджариваем лук, нарезанный маленькими кубиками. Добавляем к луку тунец. Солим и перчим. Заливаем сливками и оставляем на маленьком огне на несколько минут. Добавляем лапшу и тушим в течение 5 – 7 минут. При подаче посыпаем пармезаном и украшаем несколькими листиками базилика.

Креветки в чесночном соусе

Креветки в чесночном соусе / Фото BBC

Ингредиенты:

креветки среднего размера;

оливковое масло;

сливочное масло;

чеснок;

зелень.

Приготовление:

В большой сковороде разогреваем оливковое и сливочное масло. Добавляем креветки и чеснок Перемешиваем ингредиенты. Жарим в течение 4 – 5 минут, периодически помешивая. Приправляем креветки солью и перцем. Посыпаем петрушкой.

Салат с лососем и авокадо

Салат с лососем и авокадо / Фото SkinniMs

Ингредиенты:

слабосоленый лосось;

авокадо;

рукола;

сыр фета;

горчица;

мед;

лимон.

Приготовление:

Выкладываем на тарелку рукколу. Добавляем лосось, нарезанный тонкими слайсами. Нарезаем авокадо ломтиками; В отдельном сосуде смешиваем сок лимона, меда и горчицы. Поливают салат заправкой. Сверху выкладываем кубики сыра фета.

Теплый салат с телятиной

Теплый салат с телятиной / Фото Сooking To Entertain

Ингредиенты:

телятина;

болгарский перец;

зелень – листья салата и руккола;

томаты черри;

пармезан;

арахис;

соевый соус;

горчица;

мед;

лимон.

Приготовление:

Нарезаем телятину тоненькими слайсами и обжариваем. Отдельно жарим перец, чтобы он остался "аль денте". Выкладываем на тарелку листья салата и рукколу. Добавляем томаты – лучше всего порезать их пополам. Выкладываем мясо и перец. Чтобы приготовить заправку соединяем соевый соус, мед, горчицу и лимон. Обильно поливаем салат полученным соусом. Добавляем жареные орехи. Сверху выкладываем тоненькие ломтики пармезана.

Рыба на подушке из овощей

Дорадо с овощами / Фото depositphotos

Ингредиенты:

рыба Дорадо;

цуккини;

томат;

перец;

лук;

лимон.

Приготовление: