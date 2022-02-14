И лучше всего это сделать наедине – во время вашего идеального ужина. Специально ко Дню святого Валентина 24 канал подготовил рецепты блюд, которые легко и быстро приготовить дома. Пусть этот вечер будет незабываемым!

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5 интересных рецептов

Паста с тунцом

Паста с тунцом / Фото Pixabey

Ингредиенты:

  • лапша из твердых сортов пшеницы;
  • тунец консервированный (в собственном соку);
  • пармезан;
  • сливки;
  • лук;
  • чеснок;
  • листья базилика.

Приготовление:

  1. Отвариваем лапшу до полуготовности.
  2. Поджариваем лук, нарезанный маленькими кубиками.
  3. Добавляем к луку тунец.
  4. Солим и перчим.
  5. Заливаем сливками и оставляем на маленьком огне на несколько минут.
  6. Добавляем лапшу и тушим в течение 5 – 7 минут.
  7. При подаче посыпаем пармезаном и украшаем несколькими листиками базилика.

Креветки в чесночном соусе

Креветки в чесночном соусе / Фото BBC

Ингредиенты:

  • креветки среднего размера;
  • оливковое масло;
  • сливочное масло;
  • чеснок;
  • зелень.

Приготовление:

  1. В большой сковороде разогреваем оливковое и сливочное масло.
  2. Добавляем креветки и чеснок
  3. Перемешиваем ингредиенты.
  4. Жарим в течение 4 – 5 минут, периодически помешивая.
  5. Приправляем креветки солью и перцем.
  6. Посыпаем петрушкой.

Салат с лососем и авокадо

Салат с лососем и авокадо / Фото SkinniMs

Ингредиенты:

  • слабосоленый лосось;
  • авокадо;
  • рукола;
  • сыр фета;
  • горчица;
  • мед;
  • лимон.

Приготовление:

  1. Выкладываем на тарелку рукколу.
  2. Добавляем лосось, нарезанный тонкими слайсами.
  3. Нарезаем авокадо ломтиками;
  4. В отдельном сосуде смешиваем сок лимона, меда и горчицы.
  5. Поливают салат заправкой.
  6. Сверху выкладываем кубики сыра фета.

Теплый салат с телятиной

Теплый салат с телятиной / Фото Сooking To Entertain

Ингредиенты:

  • телятина;
  • болгарский перец;
  • зелень – листья салата и руккола;
  • томаты черри;
  • пармезан;
  • арахис;
  • соевый соус;
  • горчица;
  • мед;
  • лимон.

Приготовление:

  1. Нарезаем телятину тоненькими слайсами и обжариваем.
  2. Отдельно жарим перец, чтобы он остался "аль денте".
  3. Выкладываем на тарелку листья салата и рукколу.
  4. Добавляем томаты – лучше всего порезать их пополам.
  5. Выкладываем мясо и перец.
  6. Чтобы приготовить заправку соединяем соевый соус, мед, горчицу и лимон.
  7. Обильно поливаем салат полученным соусом.
  8. Добавляем жареные орехи.
  9. Сверху выкладываем тоненькие ломтики пармезана.

Рыба на подушке из овощей

Дорадо с овощами / Фото depositphotos

Ингредиенты:

  • рыба Дорадо;
  • цуккини;
  • томат;
  • перец;
  • лук;
  • лимон.

Приготовление:

  1. Очищаем рыбу, распарываем и вынимаем внутренности;
  2. Хорошенько "обмазываем" ее любимыми специями (в том числе внутри)
  3. Нарезаем овощи кубиками и приправляем их.
  4. Выкладываем овощи на лист, а на них – рыбу;
  5. Отправляем в духовку и запекаем при 220 градусах в течение 30 минут.