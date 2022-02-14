И лучше всего это сделать наедине – во время вашего идеального ужина. Специально ко Дню святого Валентина 24 канал подготовил рецепты блюд, которые легко и быстро приготовить дома. Пусть этот вечер будет незабываемым!
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5 интересных рецептов
Паста с тунцом
Паста с тунцом / Фото Pixabey
Ингредиенты:
- лапша из твердых сортов пшеницы;
- тунец консервированный (в собственном соку);
- пармезан;
- сливки;
- лук;
- чеснок;
- листья базилика.
Приготовление:
- Отвариваем лапшу до полуготовности.
- Поджариваем лук, нарезанный маленькими кубиками.
- Добавляем к луку тунец.
- Солим и перчим.
- Заливаем сливками и оставляем на маленьком огне на несколько минут.
- Добавляем лапшу и тушим в течение 5 – 7 минут.
- При подаче посыпаем пармезаном и украшаем несколькими листиками базилика.
Креветки в чесночном соусе
Креветки в чесночном соусе / Фото BBC
Ингредиенты:
- креветки среднего размера;
- оливковое масло;
- сливочное масло;
- чеснок;
- зелень.
Приготовление:
- В большой сковороде разогреваем оливковое и сливочное масло.
- Добавляем креветки и чеснок
- Перемешиваем ингредиенты.
- Жарим в течение 4 – 5 минут, периодически помешивая.
- Приправляем креветки солью и перцем.
- Посыпаем петрушкой.
Салат с лососем и авокадо
Салат с лососем и авокадо / Фото SkinniMs
Ингредиенты:
- слабосоленый лосось;
- авокадо;
- рукола;
- сыр фета;
- горчица;
- мед;
- лимон.
Приготовление:
- Выкладываем на тарелку рукколу.
- Добавляем лосось, нарезанный тонкими слайсами.
- Нарезаем авокадо ломтиками;
- В отдельном сосуде смешиваем сок лимона, меда и горчицы.
- Поливают салат заправкой.
- Сверху выкладываем кубики сыра фета.
Теплый салат с телятиной
Теплый салат с телятиной / Фото Сooking To Entertain
Ингредиенты:
- телятина;
- болгарский перец;
- зелень – листья салата и руккола;
- томаты черри;
- пармезан;
- арахис;
- соевый соус;
- горчица;
- мед;
- лимон.
Приготовление:
- Нарезаем телятину тоненькими слайсами и обжариваем.
- Отдельно жарим перец, чтобы он остался "аль денте".
- Выкладываем на тарелку листья салата и рукколу.
- Добавляем томаты – лучше всего порезать их пополам.
- Выкладываем мясо и перец.
- Чтобы приготовить заправку соединяем соевый соус, мед, горчицу и лимон.
- Обильно поливаем салат полученным соусом.
- Добавляем жареные орехи.
- Сверху выкладываем тоненькие ломтики пармезана.
Рыба на подушке из овощей
Дорадо с овощами / Фото depositphotos
Ингредиенты:
- рыба Дорадо;
- цуккини;
- томат;
- перец;
- лук;
- лимон.
Приготовление:
- Очищаем рыбу, распарываем и вынимаем внутренности;
- Хорошенько "обмазываем" ее любимыми специями (в том числе внутри)
- Нарезаем овощи кубиками и приправляем их.
- Выкладываем овощи на лист, а на них – рыбу;
- Отправляем в духовку и запекаем при 220 градусах в течение 30 минут.