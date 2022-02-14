І найкраще це зробити наодинці – під час вашої ідеальної вечері. Спеціально до Дня святого Валентина 24 канал підготував рецепти страв, які легко й швидко приготувати вдома. Нехай цей вечір буде незабутнім!

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5 цікавих рецептів

Паста з тунцем

Паста з тунцем / Фото Pixabey

Інгредієнти:

локшина з твердих сортів пшениці;

тунець консервований (у власному соку);

пармезан;

вершки;

цибуля;

часник;

листя базиліку.

Приготування:

Відварюємо локшину до напівготовності. Підсмажуємо цибулю, нарізану маленькими кубиками. Додаємо до цибулі тунець. Солимо та перчимо. Заливаємо вершками й залишаємо на маленькому вогні на декілька хвилин. Додаємо локшину й тушкуємо впродовж 5 – 7 хвилин. При подачі посипаємо пармезаном та прикрашаємо декількома листочками базиліку.

Креветки у часниковому соусі

Креветки у часниковому соусі / Фото BBC

Інгредієнти:

креветки середнього розміру;

оливкове масло;

вершкове масло;

часник;

зелень.

Приготування:

У великій сковороді розігріваємо оливкове та вершкове масло. Додаємо креветки та часник Перемішуємо інгредієнти. Смажимо впродовж 4 – 5 хвилин, періодично помішуючи. Приправляємо креветки сіллю та перцем. Посипаємо петрушкою.

Салат з лососем та авокадо

Салат з лососем та авокадо / Фото SkinniMs

Інгредієнти:

слабосолений лосось;

авокадо;

рукола;

сир фета;

гірчиця;

мед;

лимон.

Приготування:

Викладаємо на тарілку руколу. Додаємо лосось, нарізаний тоненькими слайсами. Нарізаємо авокадо скибочками; В окремій посудині змішуємо сік лимона, мед та гірчицю. Поливаємо салат заправкою. Зверху викладаємо кубики сиру фета.

Теплий салат з телятиною

Теплий салат з телятиною / Фото Сooking To Entertain

Інгредієнти:

телятина;

болгарський перець;

зелень – листя салату й рукола;

томати черрі;

пармезан;

арахіс;

соєвий соус;

гірчиця;

мед;

лимон.

Приготування:

Нарізуємо телятину тоненькими слайсами та обсмажуємо. Окремо смажимо перець, аби він залишився "аль денте". Викладаємо на тарілку листя салату та руколу. Додаємо томати – найкраще порізати їх навпіл. Викладаємо м'ясо та перець. Щоб приготувати заправку, з'єднуємо соєвий соус, мед, гірчицю та лимон. Рясно поливаємо салат отриманим соусом. Додаємо смажені горіхи. Зверху викладаємо тоненькі скибочки пармезану.

Риба на подушці з овочів

Дорадо з овочами / Фото depositphotos

Інгредієнти:

риба Дорадо;

цукіні;

томат;

перець;

цибуля;

лимон.

Приготування: