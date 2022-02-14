І найкраще це зробити наодинці – під час вашої ідеальної вечері. Спеціально до Дня святого Валентина 24 канал підготував рецепти страв, які легко й швидко приготувати вдома. Нехай цей вечір буде незабутнім!
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5 цікавих рецептів
Паста з тунцем
Паста з тунцем / Фото Pixabey
Інгредієнти:
- локшина з твердих сортів пшениці;
- тунець консервований (у власному соку);
- пармезан;
- вершки;
- цибуля;
- часник;
- листя базиліку.
Приготування:
- Відварюємо локшину до напівготовності.
- Підсмажуємо цибулю, нарізану маленькими кубиками.
- Додаємо до цибулі тунець.
- Солимо та перчимо.
- Заливаємо вершками й залишаємо на маленькому вогні на декілька хвилин.
- Додаємо локшину й тушкуємо впродовж 5 – 7 хвилин.
- При подачі посипаємо пармезаном та прикрашаємо декількома листочками базиліку.
Креветки у часниковому соусі
Креветки у часниковому соусі / Фото BBC
Інгредієнти:
- креветки середнього розміру;
- оливкове масло;
- вершкове масло;
- часник;
- зелень.
Приготування:
- У великій сковороді розігріваємо оливкове та вершкове масло.
- Додаємо креветки та часник
- Перемішуємо інгредієнти.
- Смажимо впродовж 4 – 5 хвилин, періодично помішуючи.
- Приправляємо креветки сіллю та перцем.
- Посипаємо петрушкою.
Салат з лососем та авокадо
Салат з лососем та авокадо / Фото SkinniMs
Інгредієнти:
- слабосолений лосось;
- авокадо;
- рукола;
- сир фета;
- гірчиця;
- мед;
- лимон.
Приготування:
- Викладаємо на тарілку руколу.
- Додаємо лосось, нарізаний тоненькими слайсами.
- Нарізаємо авокадо скибочками;
- В окремій посудині змішуємо сік лимона, мед та гірчицю.
- Поливаємо салат заправкою.
- Зверху викладаємо кубики сиру фета.
Теплий салат з телятиною
Теплий салат з телятиною / Фото Сooking To Entertain
Інгредієнти:
- телятина;
- болгарський перець;
- зелень – листя салату й рукола;
- томати черрі;
- пармезан;
- арахіс;
- соєвий соус;
- гірчиця;
- мед;
- лимон.
Приготування:
- Нарізуємо телятину тоненькими слайсами та обсмажуємо.
- Окремо смажимо перець, аби він залишився "аль денте".
- Викладаємо на тарілку листя салату та руколу.
- Додаємо томати – найкраще порізати їх навпіл.
- Викладаємо м'ясо та перець.
- Щоб приготувати заправку, з'єднуємо соєвий соус, мед, гірчицю та лимон.
- Рясно поливаємо салат отриманим соусом.
- Додаємо смажені горіхи.
- Зверху викладаємо тоненькі скибочки пармезану.
Риба на подушці з овочів
Дорадо з овочами / Фото depositphotos
Інгредієнти:
- риба Дорадо;
- цукіні;
- томат;
- перець;
- цибуля;
- лимон.
Приготування:
- Очищуємо рибу, розпорюємо та виймаємо нутрощі;
- Добряче "обмазуємо" її улюбленими спеціями (зокрема всередині)
- Нарізаємо овочі кубиками та приправляємо їх.
- Викладаємо овочі на лист, а на них – рибу;
- Відправляємо у духовку й запікаємо при 220 градусах впродовж 30 хвилин.