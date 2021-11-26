Цель компании - запустить их в первом квартале 2022 года. Сначала продукт появится в общепитах в Германии, Швейцарии и Австрии.

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Продукт

Первый яичный продукт Perfeggt на растительной основе – это редкая альтернатива, изготовленная из бобов. Смесь богата белком. Из нее можно с легкостью приготовить яичницу или омлет.

Растительные яйца Perfeggt / Фото Perfeggt

"Я действительно считаю, что люди заслуживают лучшей пищи. Мы верим в заботливую систему питания, которая доброжелательна к людям, животным и планете", – говорит соучредитель компании Таня Богумил.

Кроме того, по вкусу растительные яйца от Perfeggt – максимально приближены к традиционным. Специалисты плодотворно работали, чтобы добиться аналогичного ощущения во рту, аромата и текстуры. Это позволит стимулировать людей выбирать новый экопродукт вместо яиц животного происхождения.

О стартапе

Perfeggt – берлинский фудтех-стартап, направленный на развитие альтернативных яиц. Основатели – Бернд Беккер, Гэри Линн и Таня Богумил.

Недавно компания привлекла 2,8 миллиона долларов финансирования для стартового запуска и дальнейшего расширения в Европе в 2022 году. Среди инвесторов – EVIG Group, Stray Dog Capital, E2JDJ, Tet Ventures, Good Seed Ventures, Sustainable Food Ventures и Shio Capital.

Мы поражены быстротой технологического прогресса команды в разработке альтернативных белков следующего поколения. Рынок яиц – это огромные возможности, и это только начало,

– убеждена Стефани Дорси, партнер-основатель E2JDJ.

Привлеченные средства будут направлены на масштабирование команды. В настоящее время компания нанимает ученых-диетологов и специалистов по маркетингу.

На рынке уже есть аналогичные производители, например Simply Eggless и Just Eat. Однако основатели Perfeggt убеждены, что этого недостаточно. Дело в том, что во всем мире ежегодно производится более 1,3 триллиона яиц. Поэтому мировому сообществу есть над чем работать.