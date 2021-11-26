Компанія має на меті запустити їх у першому кварталі 2022 року. Спершу продукт з'явиться у закладах громадського харчування в Німеччині, Швейцарії та Австрії.

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Продукт

Перший яєчний продукт Perfeggt на рослинній основі – це рідка альтернатива, що виготовлена з бобів. Суміш є багатою на білок. З неї можна з легкістю приготувати яєчню або омлет.

Рослинні яйця Perfeggt / Фото Perfeggt

"Я дійсно вважаю, що люди заслуговують на кращу їжу. Ми віримо в турботливу систему харчування, яка є доброзичливою до людей, тварин та планети", – говорить співзасновниця компанії Таня Богуміл.

Крім того, на смак рослинні яйця від Perfeggt – максимально наближені до традиційних. Фахівці плідно працювали, аби досягти аналогічного відчуття у роті, аромату та текстури. Це дозволить стимулювати людей обирати новий екопродукт, замість яєць тваринного походження.

Про стартап

Perfeggt – берлінський фудтех-стартап, що спрямований на розвиток альтернативних яєць. Засновники – Бернд Беккер, Гері Лін та Таня Богуміл.

Нещодавно компанія залучила 2,8 мільйона доларів фінансування для стартового запуску та подальшого розширення в Європі у 2022 році. Серед інвесторів – EVIG Group, Stray Dog Capital, E2JDJ, Tet Ventures, Good Seed Ventures, Sustainable Food Ventures та Shio Capital.

Ми вражені швидкістю технологічного прогресу команди у розробці альтернативних білків наступного покоління. Ринок яєць – це величезні можливості, і це лише початок,

– переконана Стефані Дорсі, партнер-засновник E2JDJ.

Залучені кошти спрямують на масштабування команди. Наразі компанія наймає вчених-дієтологів та фахівців з маркетингу.

На ринку вже є аналогічні виробники, наприклад: Simply Eggless і Just Eat. Однак засновники Perfeggt переконані, що цього недостатньо. Річ у тому, що в усьому світі щорічно виробляється понад 1,3 трильйона яєць. Тому світовій спільноті є над чим працювати.