Мужчина больше всего увлекается приготовлением пиццы и катанием на скейтборде. Так что эти два увлечения он решил оригинально соединить.

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Скейтборд из пиццы

Саману Хошбари жалко было выбрасывать остатки пиццы в мусорку. Поэтому готовые куски он начал смазывать специальным раствором, чтобы они не покрывались плесенью.

Уже через неделю, когда они полностью высыхают, пиццаола заливает их эпоксидной смолой в специальной форме. И еще через 10 дней они становятся скейтбордами.

К слову, оригинальный скейтборд можно приобрести. Правда, стоит он недешево – за такой экземпляр придется заплатить 695 евро.

Скейтборд из пиццы: смотрите фото