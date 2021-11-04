Главная особенность модели 5G Fairphone 4 – модульная конструкция. Следовательно, заменить запчасти и осуществить ремонт может любой желающий.

На тему Новая жизнь использованным материалам: как МакДональдз развивает рециклинг

Все детали рассчитаны на длительный срок службы. Однако, в случае неисправности компания предлагает запчасти с пятилетней гарантией. Кроме того, программное обеспечение также будет получать обновления в течение пяти лет, поэтому телефон не устареет.

Смартфон 5G Fairphone 4 / Фото Fairphone

"Экофредли" в каждой детали

В смартфоне используются максимально экологичные материалы – золото, сертифицированное Fairtrade, переработанное олово, "бесконфликтный и добросовестный" вольфрам. Аккумулятор, камеры, динамики и порт USB можно удалить с помощью обычной отвертки. Задняя крышка, изготовленная из 100% переделанного пластика, также легко снимается.

Поскольку батарея не приклеена, устройство толще других телефонов. Однако разработчики подчеркивают, что предпочли устойчивость. 5G Fairphone 4 поставляется в коробке, предназначенной для повторного использования – в ней старый смартфон можно отправить компании для дальнейшей утилизации.

Характеристика смартфона

дисплей – 6,3 дюйма;

хранилище рассчитано на 128/256 гигабайт данных;

работает на Android 11, однако компания обещает обновление;

8-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 750G, дополненный 6 – 8 гигабайтами ОЗУ;

автономность – АКБ на 3 905 миллиампер-часов с зарядным устройством на 30 ватт.

Важно! Недавно во Франции был принят закон, обязывающий производителей маркировать электронику на предмет пригодности к ремонту. Новый гаджет получил 9,3 балла из 10. Для сравнения, iPhone 12 получил 6 из 10 баллов.

Миссия Fairphone – вдохновлять коллег по отрасли перенимать опыт компании и внедрять дружественный подход к окружающей среде в своей деятельности. "Это создает положительное влияние на людей и планету", – подытожили в компании.

Цена

Fairphone предлагает две модификации – 6+128 гигабайт и 8+256 гигабайт. Рекомендованная стоимость смартфона составляет 579 евро и 649 евро соответственно.