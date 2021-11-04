Головна особливість моделі 5G Fairphone 4 – модульна конструкція. Відтак, замінити запчастини та здійснити ремонт може будь-хто.

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Усі деталі розраховані на тривалий термін служби. Однак у випадку несправності компанія пропонує запчастини із п'ятирічною гарантією. Крім того, програмне забезпечення також отримуватиме оновлення протягом п'яти років, тож телефон не застаріє.

Смартфон 5G Fairphone 4 / Фото Fairphone

"Екофрендлі" у кожній деталі

У смартфоні використовуються максимально екологічні матеріали – золото, сертифіковане Fairtrade, перероблене олово, "безконфліктний та сумлінний" вольфрам. Акумулятор, камери, динаміки та порт USB можна видалити за допомогою звичайної викрутки. Задня кришка, що виготовлена зі 100% переробленого пластику, також легко знімається.

Оскільки батарея не приклеєна, пристрій товщий за інші телефони. Однак розробники підкреслюють, що надали перевагу стійкості. 5G Fairphone 4 поставляється в коробці, що призначена для повторного використання – у ній старий смартфон можна відправити компанії для подальшої утилізації.

Характеристико смартфона

дисплей – 6,3 дюйма;

сховище розраховане на 128/256 гігабайтів даних;

працює на Android 11, однак компанія обіцяє оновлення;

8-нанометровий процесор Qualcomm Snapdragon 750G, доповнений 6 – 8 гігабайтів ОЗП;

автономіність – АКБ на 3 905 міліампер-годин із зарядним пристроєм на 30 ватів.

Важливо! Нещодавно у Франції ухвалили закон, що зобов'язує виробників маркувати електроніку на предмет придатності до ремонту. Новий гаджет отримав 9,3 бала з 10. Для порівняння, iPhone 12 отримав 6 балів із 10.

Місія Fairphone – надихати колег по галузі переймати досвід компанії та впроваджувати дружній до довкілля підхід у своїй діяльності. "Це створює позитивний вплив на людей та планету", – підсумували у компанії.

Ціна

Fairphone пропонує дві модифікації – 6+128 гігабайтів та 8+256 гігабайтів. Рекомендована вартість смартфона складає 579 євро та 649 євро відповідно.