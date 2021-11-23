Территорию избрали неслучайно. Этот ЖК – победитель конкурса, проводившихся среди ОСМД. Жители присоединились к образовательной программе "Сафари для общин: компостирование в городах".
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Эксперты убеждены, что органические отходы – один из самых серьезных эковызовов для украинских общин. Поэтому важно привлекать внимание общественности и власти к этому вопросу. Следует осознать, что органика – не мусор. Напротив, она является ценным природным ресурсом.
Именно благодаря такому природоориентированному решению, как компостирование мы возвращаем органику в экосистему и вносим ценный вклад в сбережение ресурсов.
– комментирует координатор проекта Анжелика Зозуля.
Неравнодушные граждане
Самое активное участие в конкурсе принял 38-летний Сергей Колесник, являющийся членом правления одного из 5 ОСМД жилого комплекса "Северная звезда". В общей сложности там проживает почти 1500 жителей. Его идею поддержали более 300 человек. К слову, сортировкой вторсырья Сергей и его соседи занимаются на протяжении 3 лет. Однако органика – это новый опыт.
В рамках подготовки к запуску пилотной инициативы по компостированию организаторам удалось:
- исследовать потребности жителей в рационализации обращения с органической фракцией твердых бытовых отходов;
- провести информационно-разъяснительную кампанию по поводу пользы компостирования и повышения культуры сортировки;
- подготовить необходимые для открытия компостировочной площадки материалы.
Теперь жители смогут утилизировать органические отходы в отдельные контейнеры. Их будут перерабатывать черви специальной породы с добавлением эффективных микроорганизмов. Полученный биогумус можно использовать для удобрения растений на придомовой территории.
Деревянные трехсекционные контейнеры / Фото "Группа"
Что известно об инициативе
Инициативу "Сафари для общин" разработала Лаборатория инновационного развития ПРООН в Украине. Она призвана предложить инновационные и устойчивые решения для местных общин.
Образовательную программу "Сафари для общин: компостирование в городах" запустили в октябре 2021 года. Всех желающих жильцов многоквартирных домов пригласили на онлайн-обучение. В рамках курса участники:
- узнали все о методах и принципах компостирования;
- осознали влияние органических отходов на изменение климата;
- получили экспертную поддержку;
- поняли, как превратить отходы в доходы.