В Николаеве появились первые компостировочные площадки

В Николаеве появились экспериментальные компостировочные площадки. Их установили в жилом комплексе "Северная звезда".

Территорию избрали неслучайно. Этот ЖК – победитель конкурса, проводившихся среди ОСМД. Жители присоединились к образовательной программе "Сафари для общин: компостирование в городах".

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Эксперты убеждены, что органические отходы – один из самых серьезных эковызовов для украинских общин. Поэтому важно привлекать внимание общественности и власти к этому вопросу. Следует осознать, что органика – не мусор. Напротив, она является ценным природным ресурсом.

Именно благодаря такому природоориентированному решению, как компостирование мы возвращаем органику в экосистему и вносим ценный вклад в сбережение ресурсов.

– комментирует координатор проекта Анжелика Зозуля.

Неравнодушные граждане

Самое активное участие в конкурсе принял 38-летний Сергей Колесник, являющийся членом правления одного из 5 ОСМД жилого комплекса "Северная звезда". В общей сложности там проживает почти 1500 жителей. Его идею поддержали более 300 человек. К слову, сортировкой вторсырья Сергей и его соседи занимаются на протяжении 3 лет. Однако органика – это новый опыт.

В рамках подготовки к запуску пилотной инициативы по компостированию организаторам удалось:

исследовать потребности жителей в рационализации обращения с органической фракцией твердых бытовых отходов; провести информационно-разъяснительную кампанию по поводу пользы компостирования и повышения культуры сортировки; подготовить необходимые для открытия компостировочной площадки материалы.

Теперь жители смогут утилизировать органические отходы в отдельные контейнеры. Их будут перерабатывать черви специальной породы с добавлением эффективных микроорганизмов. Полученный биогумус можно использовать для удобрения растений на придомовой территории.

Деревянные трехсекционные контейнеры / Фото "Группа"

Что известно об инициативе

Инициативу "Сафари для общин" разработала Лаборатория инновационного развития ПРООН в Украине. Она призвана предложить инновационные и устойчивые решения для местных общин.

Образовательную программу "Сафари для общин: компостирование в городах" запустили в октябре 2021 года. Всех желающих жильцов многоквартирных домов пригласили на онлайн-обучение. В рамках курса участники: