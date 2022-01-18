В Николаеве провели благотворительный мастер-класс, чтобы спасти мальчика из СМА

Небезразличные жители Николаева провели благотворительный мастер-класс по изготовлению текстильного ангела. Все собранные средства были направлены на лечение Дмитрия Жадана, которому диагностировали СМА.

Урок прошел в Центральной городской библиотеке им. М.Л. Кропивницкого, где собрались дети и взрослые. Участники платили благотворительный взнос – 200 гривен, поэтому в рамках инициативы удалось собрать более 2 тысяч гривен.

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Что такое СМА Спинальная мышечная атрофия – редкое генетическое заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга. Оно приводит к прогрессивному развитию слабости мышц, атрофии и обездвиживанию пациента. Нередко дети с таким диагнозом умирают в первые годы жизни.

К сожалению, лечение такой болезни стоит больших денег. Так, пациент нуждается в уколе препарата Zolgensma стоимостью 2 миллиона евро.

О мастер-классе

Конечно, не обошлось без помощи волонтеров: необходимые материалы (ткань и наполнитель) предоставила мастер Ирина Заровна. Участников получили возможность создать прекрасную игрушку, а также стать частью большого дела. Более того, читательница библиотеки, которая пожелала остаться анонимной, передала семье маленького Дмитрика 1 000 гривен. Еще раз убеждаемся, что люди нуждаются в человеческом участии, а когда они объединяются – возможно все!

Напомним, недавно львовянка Виктория Полюга, которая борется с тем же недугом, получила укол. В настоящее время девочка проходит реабилитацию в США. Ранее юный борец за жизнь Никита Крыжный также получил необходимую терапию в США, а значит, шанс на спасение.