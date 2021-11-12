Малышу было всего 1,5 года, когда ему установили страшный диагноз СМА первого типа. С этого времени и началась борьба.

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Что такое СМА Спинальная мышечная атрофия – заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга. Оно приводит к прогрессивному развитию слабости мышц, их атрофии, и в итоге – обездвиживанию пациента. Нередко детки с таким диагнозом не доживают до двух лет.

К сожалению, это чрезвычайно редкая болезнь, лечение которой стоит безумных денег. Так, спасти жизнь ребенка может только укол препарата Zolgensma стоимостью 2,3 миллиона долларов.

Чудеса существуют

Малыша поддерживали всем миром. Люди с добрыми сердцами и большим желанием помочь совершили самое настоящее чудо! В сентябре сбор средств был закрыт, а вчера отец мальчика сообщил, что это произошло – Никита получил терапию Zolgensma.

Мы очень благодарны всем и каждому, кто участвовал в спасении Никиты. Сумма сбора была очень велика, было много сложностей, но все мы упорно шли вперед, зная, что кто как не мы, можем спасти малыша. Мы говорим всем бесконечное спасибо! Мы сделали это вместе,

– написал отец.

Никита получил самый дорогой укол в мире / Фото родителей мальчика

Люди способны разрушать любые барьеры, когда объединяются ради общей цели! Мы желаем сильному мальчику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Нет ничего важнее человеческой жизни.