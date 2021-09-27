В новом ресторане будут работать терминалы самообслуживания, игровая площадка для детей и даже отдельная комната для курьеров.
К слову Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's
Подробнее о новом McDonald's
- Одноэтажный просторный ресторан имеет 100 посадочных мест в зале и 180 на террасе.
- В зале расположены 4 двусторонних терминалы самообслуживания.
- Также есть две линии МакДрайв, оборудованы системой удобного получения заказов.
В заведении работают 4 двусторонние терминалы самообслуживания / Фото McDonald's
Для курьеров продумали дополнительную комнату, а сама доставка работает с 27 сентября.
На улице также обустроили большую горку для детей и игровая площадка.
Теперь можно весело провести время с детьми!
– отмечают в McDonald's.
Новый ресторан McDonald's в Киеве / Фото McDonald's
Сообщение McDonald's:
Ураааа! Киев, встречай новый МакДональдз
Одноэтажный просторный ресторан имеет 100 посадочных мест в зале и 180 на террасе. В зале расположены 4 двусторонних терминала самообслуживания, а две линии МакДрайв оборудованы системой удобного получения заказов.
Для курьеров в ресторане продумана отдельная комната. Доставка работает уже с 27 сентября. На улице расположена большая горка для детей и игровая площадка. Теперь можно весело провести время с детьми!
Ждем вас по адресу Проспект Победы, 67