У новому ресторані працюватимуть термінали самообслуговування, ігровий майданчик для дітей і навіть окрема кімната для кур'єрів.

До слова Найбільший в Україні: у Луцьку відкрився перший ресторан McDonald's

Детальніше про новий McDonald's

Одноповерховий просторий ресторан має 100 посадкових місць в залі та 180 на терасі.

У залі розташовані 4 двохсторонніх термінали самообслуговування.

Також є дві лінії МакДрайву, обладнані системою зручного отримання замовлень.



У закладі працюють 4 двосторонні термінали самообслуговування / Фото McDonald's

Для кур'єрів продумали додаткову кімнату, а сама доставка працює з 27 вересня.

На вулиці також облаштували велику гірку для дітей та ігровий майданчик.

Тепер можна весело провести час з дітьми!

– наголошують у McDonald's.



Новий ресторан McDonald's у Києві / Фото McDonald's

Повідомлення McDonald's:

Ураааа! Київ, зустрічай новий МакДональдз

Одноповерховий просторий ресторан має 100 посадкових місць в залі та 180 на терасі. У залі розташовані 4 двохсторонніх термінали самообслуговування, а дві лінії МакДрайву обладнані системою зручного отримання замовлень.

Для кур’єрів у ресторані продумана окрема кімната. Доставка працює вже з 27 вересня. На вулиці розташована велика гірка для дітей та ігровий майданчик. Тепер можна весело провести час з дітьми!

Чекаємо вас за адресою Проспект Перемоги, 67