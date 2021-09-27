На Нивках в Киеве открылся новый ресторан McDonald's

Сеть McDonald's открыла новый ресторан в украинской столице. Заведение на почти 300 мест открыли по адресу проспект победы, 67.

В новом ресторане будут работать терминалы самообслуживания, игровая площадка для детей и даже отдельная комната для курьеров.

К слову Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's

Подробнее о новом McDonald's

Одноэтажный просторный ресторан имеет 100 посадочных мест в зале и 180 на террасе.

В зале расположены 4 двусторонних терминалы самообслуживания.

Также есть две линии МакДрайв, оборудованы системой удобного получения заказов.



В заведении работают 4 двусторонние терминалы самообслуживания / Фото McDonald's

Для курьеров продумали дополнительную комнату, а сама доставка работает с 27 сентября.

На улице также обустроили большую горку для детей и игровая площадка.

Теперь можно весело провести время с детьми!

– отмечают в McDonald's.



Новый ресторан McDonald's в Киеве / Фото McDonald's

Сообщение McDonald's:

Ураааа! Киев, встречай новый МакДональдз

Одноэтажный просторный ресторан имеет 100 посадочных мест в зале и 180 на террасе. В зале расположены 4 двусторонних терминала самообслуживания, а две линии МакДрайв оборудованы системой удобного получения заказов.

Для курьеров в ресторане продумана отдельная комната. Доставка работает уже с 27 сентября. На улице расположена большая горка для детей и игровая площадка. Теперь можно весело провести время с детьми!

Ждем вас по адресу Проспект Победы, 67