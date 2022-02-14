Нуждаются в защите: Австралия признала коал исчезающим видом

За последние годы популяция коал в Австралии стремительно снизилась. Это связывают с длительной засухой, пожарами и деградацией окружающей среды.

Так, правительство Австралии объявило коалу вымирающим видом. Это животное всегда являлось символом уникальной дикой природы страны.

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Подробности

Два года назад специалисты провели расследование, которое установило: без срочного вмешательства коалы могут исчезнуть до 2050 года. Министр окружающей среды подчеркнул, что кроме нового статуса животного будет принят "план восстановления коалы". Он предполагает создание законов, защищающих коал и их природную окружающую среду в лесу. Более того, правительство выделит 35,7 миллиона долларов в течение четырех лет на усилия по восстановлению и сохранению коал.

Согласно данным Всемирного фонда дикой природы, в результате масштабных лесных пожаров 2019 года 60 000 коал были "убиты, ранены или каким-то образом пострадали". Кроме того, исследователи обнаружили, что численность Коал в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс сократились более чем на 50% с 2001 года.

В настоящее время неизвестно, сколько коал осталось. Несмотря на то, что процесс подсчета животных оказался очень тяжелым, усилия продолжаются.

Другие сложности

Бесспорно, группы защиты животных с радостью восприняли действия правительства Австралии. В то же время другие заявили, что ключевые проблемы, в частности, расчистка земель, вырубка лесов и связанная с этим потеря окружающей среды, игнорируются. К примеру, глава Австралийского фонда коал Дебор Табарт отметила, что новый статус животного ничего не значит. "Если расчистка окружающей среды коал продолжится, дальнейшее изменение статуса неизбежно – с исчезающих видов на вымершие", – подчеркнула она.