Так, уряд Австралії оголосив коалу видом, що вимирає. Ця тварина завжди була символом унікальної дикої природи країни.

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Деталі

Два роки тому фахівці провели розслідування, яке встановило: без термінового втручання коали можуть зникнути до 2050 року. Міністр довкілля наголосив, що окрім нового статусу тварини, буде ухвалено "план відновлення коали". Він передбачає створення законів, що захищають коал та їх природне довкілля у лісі. Ба більше, уряд виділить 35,7 мільйона доларів впродовж чотирьох років на зусилля щодо відновлення та збереження коал.

Важливо! Згідно з даними Всесвітнього фонду дикої природи, в результаті масштабних лісових пожеж 2019 року 60 000 коал були "вбиті, поранені або якимось чином постраждали". Крім того, дослідники виявили, що чисельність Коал в штатах Квінсленд і Новий Південний Уельс скоротилися на понад 50% з 2001 року.

Наразі достеменно невідомо, скільки коал залишилося. Попри те, що процес підрахунку тварин виявився надзвичайно важким, зусилля продовжуються.

Інші складнощі

Безперечно, групи захисту тварин радо сприйняли дії уряду Австралії. Водночас інші заявили, що ключові проблеми, зокрема розчищення земель, вирубка лісів і пов'язана з цим втрата довкілля, ігноруються. До прикладу, голова Австралійського фонду коал Дебор Табарт зауважила, що новий статус тварини нічого не означає. "Якщо розчищення довкілля коал продовжиться, подальша зміна статусу є неминучою – з видів, що зникають, на вимерлі", – підкреслила вона.