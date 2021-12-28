Нужно ли указывать статус вакцинации в резюме
28 декабря 2021 , 16:17Читати новину українською
Источник:Work.ua
После начала пандемии с 2020 года мир стремительными темпами меняется. Так, в Украине в последние месяцы расширяется перечень профессий, где вакцинация обязательна.
Согласно опросу, почти половина работодателей обращает внимание на статус вакцинации кандидата на работу. Портал спросил у работодателей, которые ищут работников, что они думают о вакцинации кандидатов. Из них 52% ответили, что не уточняют его статус.
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Уточняют ли работодатели статус вакцинации:
- 52% – не уточняют,
- 28% – да, ведь без прививки человек не сможет работать из-за карантинных ограничений,
- 20% – да, поскольку хотели бы, чтобы работники были вакцинированы.
Упростят ли работодатели процесс отбора вакцинированным кандидатам:
- 57% – нет, поскольку вакцинация не является обязательным условием,
- 43% – да, ведь это важно.
Увеличивает ли вакцинация шансы кандидата на должность:
- 72% – нет, компания рассматривает всех кандидатов,
- 28% – да, ведь работник с прививкой может сразу выйти на работу.