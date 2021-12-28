Нужно ли указывать статус вакцинации в резюме

После начала пандемии с 2020 года мир стремительными темпами меняется. Так, в Украине в последние месяцы расширяется перечень профессий, где вакцинация обязательна.

Согласно опросу, почти половина работодателей обращает внимание на статус вакцинации кандидата на работу. Портал спросил у работодателей, которые ищут работников, что они думают о вакцинации кандидатов. Из них 52% ответили, что не уточняют его статус.

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Уточняют ли работодатели статус вакцинации:

52% – не уточняют,

28% – да, ведь без прививки человек не сможет работать из-за карантинных ограничений,

20% – да, поскольку хотели бы, чтобы работники были вакцинированы.

Упростят ли работодатели процесс отбора вакцинированным кандидатам:

57% – нет, поскольку вакцинация не является обязательным условием,

43% – да, ведь это важно.

Увеличивает ли вакцинация шансы кандидата на должность:

72% – нет, компания рассматривает всех кандидатов,

28% – да, ведь работник с прививкой может сразу выйти на работу.

В противоположном исследовании, проведенном среди искателей занятости, 62% ответили, что вакцинация необходима им для работы. Остальные же такой потребности не испытывают или работают в удаленном режиме.