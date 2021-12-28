Згідно з опитуванням, майже половина роботодавців звертає увагу на статус вакцинації кандидата на роботу. Портал запитав у роботодавців, які шукають працівників, що вони думають про вакцинацію кандидатів. З них 52% відповіли, що не уточнюють її статус.

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Чи уточнюють роботодавці статус вакцинації:

  • 52% – не уточнюють,
  • 28% – так, адже без щеплення людина не зможе працювати через карантинні обмеження,
  • 20% – так, оскільки хотіли б, щоб працівники були вакцинованими.

Чи спростять роботодавці процес відбору вакцинованим кандидатам:

  • 57% – ні, оскільки вакцинація не є обов'язковою умовою,
  • 43% – так, адже це важливо.

Чи збільшує вакцинація шанси кандидата на посаду:

  • 72% – ні, компанія розглядає всіх кандидатів,
  • 28% – так, адже працівник зі щепленням може одразу вийти на роботу.