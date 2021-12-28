Згідно з опитуванням, майже половина роботодавців звертає увагу на статус вакцинації кандидата на роботу. Портал запитав у роботодавців, які шукають працівників, що вони думають про вакцинацію кандидатів. З них 52% відповіли, що не уточнюють її статус.

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Чи уточнюють роботодавці статус вакцинації:

52% – не уточнюють,

28% – так, адже без щеплення людина не зможе працювати через карантинні обмеження,

20% – так, оскільки хотіли б, щоб працівники були вакцинованими.

Чи спростять роботодавці процес відбору вакцинованим кандидатам:

57% – ні, оскільки вакцинація не є обов'язковою умовою,

43% – так, адже це важливо.

Чи збільшує вакцинація шанси кандидата на посаду:

72% – ні, компанія розглядає всіх кандидатів,

28% – так, адже працівник зі щепленням може одразу вийти на роботу.

Цікаво! У протилежному дослідженні, проведеному серед шукачів зайнятості, 62% відповіли, що вакцинація необхідна їм для роботи. Інші ж такої потреби не відчувають або працюють у віддаленому режимі.