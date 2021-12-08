Изменения начнут действовать с 1 января 2022 года. Теперь рабочий день в этой аравийской стране продлится с утра понедельника до обеда пятницы.
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Рабочий день в ОАЭ
- Теперь рабочий день с понедельника по четверг продлится восемь часов – с 7:30 до 15:30.
- В пятницу рабочее время составит 4,5 часа – с 07:30 до 12:00. В этот день недели также будет возможность работать вне офиса или выбрать гибкий график.
Такое решение было принято для увеличения производительности работников госсектора и улучшения баланса между работой и личной жизнью.
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Публикация правительства ОАЭ:
Сегодня ОАЭ объявляют, что переходят на рабочую неделю в четыре с половиной дня, а выходные будут в пятницу днем, субботу и воскресенье.
С 1 января 2022 года все департаменты федерального правительства перейдут на новые выходные.