Изменения начнут действовать с 1 января 2022 года. Теперь рабочий день в этой аравийской стране продлится с утра понедельника до обеда пятницы.

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Рабочий день в ОАЭ

Теперь рабочий день с понедельника по четверг продлится восемь часов – с 7:30 до 15:30.

продлится восемь часов – с 7:30 до 15:30. В пятницу рабочее время составит 4,5 часа – с 07:30 до 12:00. В этот день недели также будет возможность работать вне офиса или выбрать гибкий график.

Такое решение было принято для увеличения производительности работников госсектора и улучшения баланса между работой и личной жизнью.

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Публикация правительства ОАЭ:

Сегодня ОАЭ объявляют, что переходят на рабочую неделю в четыре с половиной дня, а выходные будут в пятницу днем, субботу и воскресенье.

С 1 января 2022 года все департаменты федерального правительства перейдут на новые выходные.