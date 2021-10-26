Общая цель: Украина и Австралия будут сотрудничать в сфере водородной энергетики

Украина и Австралия договорились о сотрудничестве по развитию водородной энергетики. Ученые обеих стран будут работать с целью внедрения водородных решений, призванных уменьшить негативное влияние на окружающую среду.

Встреча состоялась при участии заместителя министра энергетики Украины Юлии Подкоморной и заместителя Председателя Миссии и Консула Посольства Австралии в Украине Роберта Вина Кертиса.

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Современный мир нуждается в замене традиционных видов топлива и энергоносителей. Мы считаем, что водородные технологии могут прийти им на смену,

– подчеркнула Юлия Подкоморная.

Подробности

По словам Юлии, сейчас активно разрабатывается Стратегия развития водородной энергетики в Украине до 2030 года. Так, на базе Минэнерго работает межведомственная рабочая группа. Над проектом работают представители профильных органов исполнительной власти, Верховной Рады, государственных компаний, учреждений, научно-исследовательских институтов, ассоциаций, ведущие эксперты и другие специалисты. Окончательный документ должен быть готов к весне 2022 года.

Возможности в Украине

Эксперты убеждены, что в долгосрочной перспективе у нашей страны есть все шансы стать мощным игроком на рынке водорода. В настоящее время рассматриваются перспективы производства: