Зустріч відбулася за участю заступниці міністра енергетики України Юлії Підкоморної та заступника Голови Місії та Консула Посольства Австралії в Україні Роберта Віна Кертіса.

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Сучасний світ потребує заміни традиційних видів палива та енергоносіїв. Ми вважаємо, що водневі технології можуть прийти їм на зміну,

– підкреслила Юлія Підкоморна.

Деталі

За словами пані Юлії, наразі активно розробляється Стратегія розвитку водневої енергетики в Україні до 2030 року. Так, на базі Міненерго працює міжвідомча робоча група. Над проєктом працюють представники профільних органів виконавчої влади, Верховної Ради, державних компаній, установ, науково-дослідних інститутів, асоціацій, провідні експерти та інші фахівці. Остаточний документ має бути готовий навесні 2022 року.

Можливості в Україні

Експерти переконані, що у довгостроковій перспективі наша країна має усі шанси стати потужним гравцем на ринку водню. Наразі розглядаються перспективи виробництва: