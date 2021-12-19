Десерт представили на ярмарке в Кафедральном соборе Святого Павла. Одесский рождественский штолен стал уникальным по своим размерам, поэтому его внесли в книгу рекордов Украины.
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Что такое штолен?Это традиционная немецкая рождественская выпечка. Блюдо готовят из сочного дрожжевого теста с добавлением пряностей, орехов и цукатов, а в конце – посыпают сахарной пудрой. Овальная форма белого кекса символизирует завернутого в пеленку младенца Христа.
Что еще известно
Замысел реализовала немецкая молодежь из Одессы. Над впечатляющим десертом работали 2,5 месяца. Для приготовления рекордного штолена понадобилось:
- 50 килограмм муки;
- 20 килограмм орехов;
- 30 килограмм сухофруктов;
- 6 литров рома;
- 15 килограмм сливочного масла;
- 15 килограмм сыра.
Рождественский штолен / Фото "Общественное"
На изъятые из продажи средства молодежь стремится установить мемориал Гансу Герману – первому озеленителю Одессы. Немецкий садовод высадил деревья на Приморском бульваре.