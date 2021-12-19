В Одессе изготовили 92-килограммовый рождественский десерт

В Одессе приготовили гигантский рождественский кекс. Он состоит из 70 частей, а вес достиг 92 килограммов.

Десерт представили на ярмарке в Кафедральном соборе Святого Павла. Одесский рождественский штолен стал уникальным по своим размерам, поэтому его внесли в книгу рекордов Украины.

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Что такое штолен? Это традиционная немецкая рождественская выпечка. Блюдо готовят из сочного дрожжевого теста с добавлением пряностей, орехов и цукатов, а в конце – посыпают сахарной пудрой. Овальная форма белого кекса символизирует завернутого в пеленку младенца Христа.

Что еще известно

Замысел реализовала немецкая молодежь из Одессы. Над впечатляющим десертом работали 2,5 месяца. Для приготовления рекордного штолена понадобилось:

50 килограмм муки;

20 килограмм орехов;

30 килограмм сухофруктов;

6 литров рома;

15 килограмм сливочного масла;

15 килограмм сыра.

Рождественский штолен / Фото "Общественное"

На изъятые из продажи средства молодежь стремится установить мемориал Гансу Герману – первому озеленителю Одессы. Немецкий садовод высадил деревья на Приморском бульваре.