Опрос показал, что 49% украинцев осведомлены о вреде для климата от разорения земель и уменьшения площади лесов, но только 12% осознают влияние сектора животноводства.

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Человек – причина изменения климата

Основной причиной изменения климата большинство (85%) назвали деятельность человека. При этом, по мнению 58% респондентов, больше всего к этому приложилась промышленность.

58% респондентов, особенно в южных и центральных областях страны, отмечают, что из-за изменения климата они больше всего испытывают на себе жару, удушье, засуху, тогда как для жителей западных областей эти изменения не столь актуальны.

Кроме того, 73% украинцев считают, что сельское хозяйство больше всего страдает от климатических изменений.

В исследовании также говорится, что "большая часть опрошенных" отметила: именно изменение климата влияет на их бюджет и материальное положение из-за увеличения расходов на коммунальные услуги.

Также интересно, что 44% украинцев начали замечать последствия изменения климата за последние три – пять лет, 22% – за последние 10 – 15 лет. Лишь 3% опрошенных не замечают изменения климата вообще.

К слову, в опросе приняло участие 3 765 респондентов. Опрос проводился в течение августа-октября 2020 года и охватил всю территорию Украины, в частности, АР Крым, Луганскую и Донецкую области.



Беседы с респондентами проводились в Киеве, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.