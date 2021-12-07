Опрос показал, что 49% украинцев осведомлены о вреде для климата от разорения земель и уменьшения площади лесов, но только 12% осознают влияние сектора животноводства.
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Человек – причина изменения климата
Основной причиной изменения климата большинство (85%) назвали деятельность человека. При этом, по мнению 58% респондентов, больше всего к этому приложилась промышленность.
58% респондентов, особенно в южных и центральных областях страны, отмечают, что из-за изменения климата они больше всего испытывают на себе жару, удушье, засуху, тогда как для жителей западных областей эти изменения не столь актуальны.
Кроме того, 73% украинцев считают, что сельское хозяйство больше всего страдает от климатических изменений.
В исследовании также говорится, что "большая часть опрошенных" отметила: именно изменение климата влияет на их бюджет и материальное положение из-за увеличения расходов на коммунальные услуги.
Также интересно, что 44% украинцев начали замечать последствия изменения климата за последние три – пять лет, 22% – за последние 10 – 15 лет. Лишь 3% опрошенных не замечают изменения климата вообще.