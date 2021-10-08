В отчете Всемирной метеорологической организации при ООН отмечается, что наиболее угрожающей ситуация становится в последние годы. Именно тогда и заметные наибольшие изменения погоды.

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Нынешняя ситуация

По данным ООН, в последние 20 лет количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями, во всем мире увеличилась на 134% .

. Только в 2020 году количество наводнений в мире выросло на 23% . От стихийного бедствия больше всего страдают страны Азии – в частности Китай, Индия, Индонезия, Япония, Непал и Пакистан.

. От стихийного бедствия больше всего страдают страны Азии – в частности Китай, Индия, Индонезия, Япония, Непал и Пакистан. В это же время Африка чаще всего страдает от засухи. Так, ч астота катастроф, связанных с засухой, возросло на 29% за последние 20 лет .

. Также из-за различного рода катаклизмы страдает и мировая экономика. Это было в частности заметно в странах Северной Америки, Азии и Карибского бассейна.

Сейчас от недостатка воды страдает 25% всех городов мира. Впрочем, прогнозируется, что этот показатель будет расти.

Неутешительный прогноз

ООН прогнозирует, что к 2050 году около 5 миллиардов людей в мире будут страдать от нехватки воды. Для сравнения в 2018 году этот показатель составлял 3,6 миллиарда человек. Он увеличивается не только из-за изменений климата, но и из-за роста численности населения.

Аналитики также исследовали 101 страну мира и пришли к выводу, что 60% из них будут не готовы, чтобы справиться с наводнениями или засухой. Чтобы улучшить свою готовность, ООН рекомендует таким странам улучшить систему прогноза погоды.