Таким образом Ричард Лю пополнит ряды представителей китайской бизнес-элиты, которые делают большие пожертвования на фоне пристального внимания власти к технологическому сектору.

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Пожертвование через акции

Как говорится в сообщении JD.com, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Лю планирует пожертвовать 62,2 миллиона акций своей компании сторонней благотворительной организации.

ADR компании, торгующиеся в США, стоит около 75,08 доллара за бумагу. Одна ADR выпущена на две акции компании. Таким образом, доля, которую планирует пожертвовать Лю, оценивается примерно в 2,34 миллиарда долларов.