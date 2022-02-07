Таким образом Ричард Лю пополнит ряды представителей китайской бизнес-элиты, которые делают большие пожертвования на фоне пристального внимания власти к технологическому сектору.
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Пожертвование через акции
Как говорится в сообщении JD.com, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Лю планирует пожертвовать 62,2 миллиона акций своей компании сторонней благотворительной организации.
ADR компании, торгующиеся в США, стоит около 75,08 доллара за бумагу. Одна ADR выпущена на две акции компании. Таким образом, доля, которую планирует пожертвовать Лю, оценивается примерно в 2,34 миллиарда долларов.
JD.com
Компания основана в 2004 году в качестве онлайн-платформы для продажи электроники. С тех пор она превратилась в гиганта электронной торговли с годовой выручкой, превышающей 100 миллиардов долларов.
Компания JD.com располагает 17 миллионами квадратных метров складских и логистических помещений по всему миру. На нее работает более 200 тысяч человек.