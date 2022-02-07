Таким чином Річард Лю поповнивть ряди представників китайської бізнес-еліти, які роблять великі пожертвування на тлі пильної уваги влади до технологічного сектора.

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Пожертва через акції

Як мовиться в повідомленні JD.com, направленому до Комісії з цінних паперів та бірж США, Лю планує пожертвувати 62,2 мільйона акцій своєї компанії сторонньої благодійної організації.

ADR компанії, які торгуються в США, на коштує близько 75,08 долара за папір. Одна ADR випущена на дві акції компанії. Таким чином частка, яку планує пожертвувати Лю, оцінюється приблизно в 2,34 мільярда доларів.